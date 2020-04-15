В Москве выявили 1774 новых случая заражения коронавирусом

Число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве за последние сутки увеличилось на 1774. Всего в столице к данному моменту зафиксировали 14 776 случаев заражения. Об этом сообщили в московском оперштабе по борьбе с инфекцией.

5-tv.ru

Уточняется, что 43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет; 37% — от 46 до 65 лет; 15% — старше 65 лет; почти 4% — старше 80 лет. Также 5% среди заболевших — дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В оперштабе напомнили, что всем москвичам нельзя покидать места проживания до 1 мая. Выходить из дома с 15 апреля можно только при наличии специального пропуска. На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию. Все развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны закрыты до конца месяца.

Как сообщал 5-tv.ru, число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 во всей России увеличилось на 3388 человек за последние сутки. Общее число зараженных составляет 24 490.

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