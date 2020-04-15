Известный российский актер Павел Деревянко обратился к жителям Псковской области на своей странице в Instagram. Звезда кино призвал подписчиков последовать примеру его семьи и соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.

«Мы хотим вам сказать, чтобы вы сидели дома, как мы все сидим. <…> Мы вместе с вами. Мы делаем все так же, как нужно, как вы, надеюсь это будете делать. Сидите дома, пока нас эта гадость не обойдет стороной», — посоветовал фолловерам Деревянко.

Instagram @pablo_derevyanko

Как уточнил артист под последним постом в Instagram, он сейчас находится на даче и старается соблюдать все профилактические меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Гудков, Иван Ургант, Настя Ивлеева и другие звезды показали, как не скучать в самоизоляции.

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