Деревянко призвал жителей Пскова сидеть дома, пока «гадость не обойдет стороной»
Звезда записал видеообращение к подписчикам и призвал соблюдать режим самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @pablo_derevyanko
Известный российский актер Павел Деревянко обратился к жителям Псковской области на своей странице в Instagram. Звезда кино призвал подписчиков последовать примеру его семьи и соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.
«Мы хотим вам сказать, чтобы вы сидели дома, как мы все сидим. <…> Мы вместе с вами. Мы делаем все так же, как нужно, как вы, надеюсь это будете делать. Сидите дома, пока нас эта гадость не обойдет стороной», — посоветовал фолловерам Деревянко.
Как уточнил артист под последним постом в Instagram, он сейчас находится на даче и старается соблюдать все профилактические меры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Гудков, Иван Ургант, Настя Ивлеева и другие звезды показали, как не скучать в самоизоляции.
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