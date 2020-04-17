🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 17 апреля, нейтральный и несколько пассивный день. Убывающая Луна в созвездии Водолея предостерегает людей от выяснения отношений и прочих конфликтов.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 апреля, убывающая Луна по-прежнему находится в знаке Водолея. Сегодня важно избегать ссор и конфликтов, чтобы не спровоцировать негативную реакцию Вселенной. Астрологи утверждают, что это время как нельзя лучше подходит для любой умственной и творческой деятельности.
♈ Овен
Овен, звезды предупреждают: не поддавайтесь на уговоры собственной лени и начните заниматься делами. Конечно, в самоизоляции вы привыкли спать до обеда и слоняться без толку из угла в угол, однако пора возвращаться к нормальной жизни. Вполне вероятно, что сегодня вам придут в голову интересные идеи, о которых вам тут же захочется рассказать друзьям и коллегам. Но с этим лучше повременить. А вот отказывать себе в удовольствии устроить романтический ужин вечером не стоит.
Космический совет: перестаньте лениться. Вас ждут великие дела!
♉ Телец
Один философ сказал: «Успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении». Кажется, Телец, вам стоит прислушаться к его словам. В последнее время вы пребываете в тревожном состоянии, однако настало время избавиться от страхов. Звезды утверждают: пока все идет по благоприятному сценарию, так что вам не стоит переживать о делах на работе или домашних сиюминутных проблемах. Взбодритесь! Сегодня вам предстоит принять судьбоносное решение, и лучше сделать это в хорошем расположении духа.
Космический совет: оставьте все переживания. Вы двигаетесь в правильном направлении.
♊ Близнецы
Близнецы, 17 апреля для вас — трудный день. Сегодня вы будете полностью погружены в работу и домашние дела. Вполне возможно, вам предстоит пережить и конфликт с близкими людьми. Однако, чтобы свести к минимуму риск стать жертвой обстоятельств, звезды советуют принимать все решения с холодной головой и трижды подумать, прежде чем что-нибудь сказать собеседнику. Будьте терпимы и тогда вам удастся без потерь пережить это сложное время.
Космический совет: соберитесь. Наступил сложный период, но вы обязательно справитесь.
♋ Рак
Рак, вы, наверное, давно мечтали о том дне, когда сможете претворить в жизнь все свои желания. Он, наконец, настал! Сегодня вы будете полны сил и энергии, но главное — направить их в правильное русло. Звезды советуют: настойчивость и дисциплина помогут вам добиться головокружительного успеха!
Космический совет: не бойтесь принимать сложные решения. Сегодня вы будете на высоте.
♌ Лев
Самоизоляция изрядно потрепала вам нервы, Лев. Однако помните, что не вы один оказались заложником ситуации. Прежде, чем предъявлять претензии близким людям, подумайте об их эмоциональном состоянии. Будьте благоразумны и не устраивайте скандалы на пустом месте. Лучше — порадуйте себя чем-нибудь вкусненьким.
Космический совет: перестаньте винить других в собственных неудачах.
♍ Дева
Дева, кажется, ситуация с коронавирусом вас сильно достала. Что ж, самое время отвлечься от потока негативной информации. Займитесь сегодня собственным здоровьем: сделайте зарядку, примите контрастный душ, приготовьте что-нибудь необычное и низкокалорийное. Все это поможет привести себя в тонус. Кстати, будет не лишним уделить время медитации — одному из лучших способов расслабиться.
Космический совет: обратите внимание на собственное здоровье. В последнее время вы живете в бесконечном стрессе — пора заканчивать с этим.
♎ Весы
Весы, вам свойственно постоянно анализировать информацию, долго принимать решения и вообще — вы ненавидите, когда на вас сильно давят. Однако сегодня тот день, когда проявить самостоятельность жизненно необходимо. Помните: пока вы ждете особенных моментов, ваша жизнь проходит мимо. Так зачем терять время, если можно получить то, о чем мечтали, прямо сейчас.
Космический совет: перестаньте ориентироваться на мнение окружающих. Будьте уверены в своих действиях.
♏ Скорпион
Скорпион, вы никогда не задумывались, что истинная причина вашей тревоги в том, что вы просто занимаетесь не свои делом? Звезды предостерегают: если и дальше стучаться в закрытую дверь, велик риск столкнуться с негативными последствиями. Помните: всегда есть возможность «откатиться назад» и выбрать другую дорогу. Подумайте об этом сегодня.
Космический совет: настало время оценить свои реальные возможности. Не бойтесь посмотреть правде в глаза.
♐ Стрелец
Сегодня, Стрелец, стоит прислушаться к мнению окружающих. Несомненно, вы прекрасно знаете, что и когда вам нужно сделать, однако иногда дружеский совет совсем не повредит. Учитесь быть более гибким и тогда сама Вселенная будет вам благоволить. И еще совет: позвоните своим старым друзьям и спросите, как у них дела. Поверьте, они будут вам благодарны.
Космический совет: близкие и родные люди — это лучшее, что есть у нас. Не стоит их игнорировать.
♑ Козерог
Козерог, сегодня еще один день, когда вам придется насильно заставлять себя сделать хоть что-то полезное. Как бы вам ни хотелось поваляться подольше в кровати — не идете на поводу у лени. Настройтесь на активную работу, которая непременно принесет успех. Кстати, именно сейчас вы можете открыть в себе неизвестные ранее таланты. В общем, вперед, к новым свершениям!
Космический совет: настройтесь на позитивную волну. Действуйте и обязательно получите то, о чем мечтаете!
♒ Водолей
Этот день для вас, Водолей, станет судьбоносным. Вы редко прислушиваетесь к окружающим и не верите в знаки судьбы. Но звезды настаивают: прекратите их игнорировать. Именно сейчас, как никогда ранее, вам необходимо принять во внимание все происходящее вокруг. Помните: так будет легче сделать правильный выбор, от которого зависит ваше будущее.
Космический совет: прислушайтесь к окружающим. Сегодня вы получите совет, который поможет преодолеть серьезное препятствие.
♊ Рыбы
Рыбы, вы — невероятно коммуникабельный человек, но вместе с тем редко заводите дружбу. Возможно, вы боитесь предательства? Что ж, сегодня у вас есть все шансы познакомиться с человеком, который станет вашим верным другом. Откройтесь ему по-настоящему и увидите, как участие близкого человека способно исцелить ваши душевные раны.
Космический совет: не нужно замыкаться в себе. Вы слишком долго были одиноки — пора открыться для нового знакомства.
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