Предвыборный штаб главы Белого дома нашел занятие американцам на карантине

Более чем странно выглядит решение Дональда Трампа об отмене карантина. Президент США заявил, что пик пандемии в стране уже пройден. И значит, американцам пора возвращаться к прежней жизни.

А для тех, кто пока еще на карантине — на сайте предвыборного штаба главы Белого дома за 35 долларов стали продавать «Официальный пазл Трампа». Собрав 200 деталей, можно получить портрет своего лидера.

Эксперты недоумевают: как можно отменять ограничения, ведь США уже несколько суток подряд бьют рекорды по смертности от COVID-19 и занимают первое место в мире по числу зараженных. Сейчас их уже больше 670 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп считает, что пик коронавируса в США пройден.