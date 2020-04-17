Предвыборный штаб главы Белого дома нашел занятие американцам на карантине
Гражданам США за 35 долларов предложили купить «Официальный пазл Трампа».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis; 5-tv.ru
Более чем странно выглядит решение Дональда Трампа об отмене карантина. Президент США заявил, что пик пандемии в стране уже пройден. И значит, американцам пора возвращаться к прежней жизни.
А для тех, кто пока еще на карантине — на сайте предвыборного штаба главы Белого дома за 35 долларов стали продавать «Официальный пазл Трампа». Собрав 200 деталей, можно получить портрет своего лидера.
Эксперты недоумевают: как можно отменять ограничения, ведь США уже несколько суток подряд бьют рекорды по смертности от COVID-19 и занимают первое место в мире по числу зараженных. Сейчас их уже больше 670 тысяч.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп считает, что пик коронавируса в США пройден.
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