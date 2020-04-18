В Смольном прокомментировали просьбы о помощи медиков из Покровской больницы
В медучреждение нанесли визит вице-губернатор и председатель комитета по здравоохранению Петербурга.
Закрыть
Смотрите также:
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert; 5-tv.ru
Покровская больница, персонал которой ранее попросил власти Санкт-Петербурга о помощи из-за COVID-19, полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«Сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Николаевич Эргашев и я посещали Покровскую больницу. Что касается средств индивидуальной защиты, в настоящее время больница ими обеспечена», — сказал Лисовец.
Он добавил, что 17 апреля в Северную столицу также поступила большая партия защитных костюмов — примерно 80 тысяч штук. Часть из них предназначена для Покровской больницы. Костюмы попадут в медучреждение в ближайшие недели.
«Что касается организации в Покровской больнице шлюзов для пациентов и пропускников: сегодня была согласована с Роспотребнадзором предполагаемая схема. Будет организовано в больнице порядка 10-11 шлюзов», — отметил Лисовец.
Главврач Покровской больницы Марина Бахолдина подтвердила, что медучреждение в полном объеме обеспечено индивидуальными средствами защиты. Речь идет о смотровых халатах, комбинезонах, перчатках, шапочках, масках и так далее.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее коллектив Покровской больницы направил письмо в адрес губернатора Александра Беглова и прокурора Сергея Литвиненко. В нем медики попросили о помощи «в организации оказания медицинской помощи в сложных условиях пандемии новой коронавирусной инфекции». Врачи отмечали, что вынуждены принимать пациентов с COVID-19, однако больница не оборудована для этого должным образом.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 18 апр
- Главврач Коммунарки назвал средний возраст умерших от коронавируса пациентов
- 17 апр
- Врач рассказал о случаях незаметного ухудшения состояния больных COVID-19
- 17 апр
- Завкафедрой психиатрии университета имени Пирогова рассказал, какой тип людей легче переносит самоизоляцию
- 17 апр
- Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч
- 17 апр
- РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и летний сезон
- 17 апр
- Собянин не исключил возможности ужесточения ограничительных мер в Москве
- 17 апр
- Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
- 17 апр
- Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
- 17 апр
- Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
- 17 апр
- Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом
Читайте также
87%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?