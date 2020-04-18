В Смольном прокомментировали просьбы о помощи медиков из Покровской больницы

В медучреждение нанесли визит вице-губернатор и председатель комитета по здравоохранению Петербурга.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Покровская больница, персонал которой ранее попросил власти Санкт-Петербурга о помощи из-за COVID-19, полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Николаевич Эргашев и я посещали Покровскую больницу. Что касается средств индивидуальной защиты, в настоящее время больница ими обеспечена», — сказал Лисовец.

Он добавил, что 17 апреля в Северную столицу также поступила большая партия защитных костюмов — примерно 80 тысяч штук. Часть из них предназначена для Покровской больницы. Костюмы попадут в медучреждение в ближайшие недели.

«Что касается организации в Покровской больнице шлюзов для пациентов и пропускников: сегодня была согласована с Роспотребнадзором предполагаемая схема. Будет организовано в больнице порядка 10-11 шлюзов», — отметил Лисовец.

Главврач Покровской больницы Марина Бахолдина подтвердила, что медучреждение в полном объеме обеспечено индивидуальными средствами защиты. Речь идет о смотровых халатах, комбинезонах, перчатках, шапочках, масках и так далее.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее коллектив Покровской больницы направил письмо в адрес губернатора Александра Беглова и прокурора Сергея Литвиненко. В нем медики попросили о помощи «в организации оказания медицинской помощи в сложных условиях пандемии новой коронавирусной инфекции». Врачи отмечали, что вынуждены принимать пациентов с COVID-19, однако больница не оборудована для этого должным образом.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
18 апр
Главврач Коммунарки назвал средний возраст умерших от коронавируса пациентов
17 апр
Врач рассказал о случаях незаметного ухудшения состояния больных COVID-19
17 апр
Завкафедрой психиатрии университета имени Пирогова рассказал, какой тип людей легче переносит самоизоляцию
17 апр
Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч
17 апр
РЖД отменили дополнительные поезда на майские праздники и летний сезон
17 апр
Собянин не исключил возможности ужесточения ограничительных мер в Москве
17 апр
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
17 апр
Мишустин передал регионам коечный фонд более 60 больниц
17 апр
Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
17 апр
Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом

Читайте также

+2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
Знаки зодиака, нацеленные только на серьезные отношения

Последние новости

0:53
«Подарки каждый день!» — Юлия Михалкова решила порадовать подписчиков
0:37
В Смольном прокомментировали просьбы о помощи медиков из Покровской больницы
0:26
Главврач Коммунарки назвал средний возраст умерших от коронавируса пациентов
0:15
Почему Алена Свиридова чуть не сделала аборт
0:13
Самые известные мифы о Ледовом побоище
23:56
Врач рассказал о случаях незаметного ухудшения состояния больных COVID-19

Сейчас читают

ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых могут вывести из себя любого
Что случилось с Татьяной Догилевой? Поклонники опасаются за здоровье актрисы
ТОП-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок