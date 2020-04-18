В Смольном прокомментировали просьбы о помощи медиков из Покровской больницы

Покровская больница, персонал которой ранее попросил власти Санкт-Петербурга о помощи из-за COVID-19, полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Николаевич Эргашев и я посещали Покровскую больницу. Что касается средств индивидуальной защиты, в настоящее время больница ими обеспечена», — сказал Лисовец.

Он добавил, что 17 апреля в Северную столицу также поступила большая партия защитных костюмов — примерно 80 тысяч штук. Часть из них предназначена для Покровской больницы. Костюмы попадут в медучреждение в ближайшие недели.

«Что касается организации в Покровской больнице шлюзов для пациентов и пропускников: сегодня была согласована с Роспотребнадзором предполагаемая схема. Будет организовано в больнице порядка 10-11 шлюзов», — отметил Лисовец.

Главврач Покровской больницы Марина Бахолдина подтвердила, что медучреждение в полном объеме обеспечено индивидуальными средствами защиты. Речь идет о смотровых халатах, комбинезонах, перчатках, шапочках, масках и так далее.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее коллектив Покровской больницы направил письмо в адрес губернатора Александра Беглова и прокурора Сергея Литвиненко. В нем медики попросили о помощи «в организации оказания медицинской помощи в сложных условиях пандемии новой коронавирусной инфекции». Врачи отмечали, что вынуждены принимать пациентов с COVID-19, однако больница не оборудована для этого должным образом.

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