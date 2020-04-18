В США жертв COVID-19 начали хоронить в братских могилах

Скончавшихся от новой коронавирусной инфекции жителей Нью-Йорка начали хоронить в братских могилах на отдаленном и безлюдном острове Харт, сообщает The Washington Post. Уточняется, что эти меры распространяются только на малоимущих граждан, родственники которых не могут позволить себе частные похороны.

«Невостребованные тела сюда свозят уже на протяжение 151 года. Однако такого ажиотажа, как в период пандемии, еще не было. По сравнению с прошлыми годами количество массовых захоронений увеличилось в пять раз», — цитирует издание источник, знакомый с ситуацией.

Так, известно, что процесс захоронения на острове организован следующим образом: люди в защитных костюмах и респираторах роют по три траншеи, а затем укладывают по три гроба друг на друга.

В беседе со СМИ член городского совета Нью-Йорка Марк Левайн отметил, что ситуация с коронавирусом на территории региона, а также в целом по США очень печальная. По его словам, если количество жертв COVID-19 будет и дальше увеличиваться в геометрической прогрессии, то придется начать захоронения умерших прямо в городских парках.

«Все похоронные бюро Нью-Йорка перегружены. Мы действительно не справляемся. Если так пойдет и дальше, то все невостребованные в течение 15 дней тела будут хоронить на острове Харт», — заявил в интервью изданию представитель управления судебно-медицинской экспертизы города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп с полной уверенностью заявил, что пик заболеваемости коронавирусом на территории страны пройден. Глава Белого дома в беседе со СМИ пообещал, что уже 16 апреля администрация Штатов объявит рекомендации о снятии связанных с коронавирусом ограничений.



