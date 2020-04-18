Минздрав одобрил применение китайского препарата при коронавирусе

В ведомстве отметили, что гидроксихлорохин не имеет отличий от зарегистрированных в России аналогов.

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Эпидемия коронавируса

Министерство здравоохранения РФ одобрило применение китайского препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса, сообщает «Утро.ру». В ведомстве отметили, что лекарственное средство не имеет отличий от зарегистрированных в России аналогов.

«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В ведомстве добавили, что производство гидроксихлорохина соответствует всем международным требованиям качества. При синтезе препарата применяется идентичная или схожая по параметрам активная фармацевтическая субстанция, которая используется как в КНР, так и в РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что антималярийный препарат из КНР начнут применять в РФ для лечения коронавируса.

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Тема:
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