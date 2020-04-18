Задержаны злоумышленники, напавшие на бригаду скорой помощи под Кировом
Двое неизвестных напали на бригаду скорой помощи вечером 17 апреля в городе Кирово-Чепецк Кировской области.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Вконтакте @podslushano_chepetsk
Полицейские задержали обоих напавших на бригаду скорой помощи в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«Двоих задержали, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Нападение было совершено вечером 17 апреля. Двое неизвестных сначала они атаковали водителя, а после того, как фельдшер вступился, досталось и ему. Со слов потерпевших, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавший медработник в результате инцидента он был госпитализирован.
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