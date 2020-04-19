Эта пандемия вообще очень своевременно показывает — кто есть кто. Кто герой, проводящий у постели больного 24 часа в сутки, пытаясь облегчить его состояние. Кто настоящий патриот, который не дожидаясь просьб, изо всех сил делает так, чтобы врачи ни в чем не нуждались. А кто — настоящий гражданин, который несмотря на все сложности, остается дома, понимая, что от него зависит жизнь и здоровье окружающих.

Коронавирус показывает кто есть кто и на международной арене. Те, кто остаются рабами своих шкурных интересов, и те, кто понимает, что только общими усилиями, отринув былые разногласия, можно справится с бедой. Последних, слава богу, больше.

Многие страны уже очистились от политической шелухи, как недавно посоветовал Владимир Путин. Так что же может предложить Россия всему миру?

У нас есть неплохой накопленный опыт по противодействию вирусу. Возьмем статистику. Если сравнить заболеваемость с другими странами, то этот показатель сейчас для нашей страны на 100 тысяч населения составляет порядка 17 человек. Это в пять раз ниже чем в Канаде, в 10 раз — чем в Германии и в 20 раз ниже чем в Швейцарии.

Мы увеличили объемы диагностики и тестирования. Развернули десятки специальных больниц. И главное, мы помогаем другим странам не только научными данными — готовы протянуть руку помощи всем нуждающимся.

Так, во вторник в режиме онлайн состоялась встреча высшего Евразийского экономического совета. ЕврАзЭС, напомню, объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Сейчас сотрудничество соседей крайне востребовано. К тому же, государства Совета все это время не сидели сложа руки.

«Для импорта на территорию ЕврАзЭС социально значимых товаров: продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, — открыт зеленый коридор. Согласен с теми коллегами, которые сказали о том, что надо подумать над расширением этой практики. То есть такие товары освобождены от ввозных таможенных пошлин, упрощены и ускорены соответствующие таможенные процедуры. Правительства государств Союза условились сообща принимать меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных медицинских препаратов и техники, социально значимых товаров, с тем, чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

И вот на этом фоне очень важно сохранить конструктивный диалог. Чтобы не было бездумных и неоправданных решений. Чтобы ни у кого не было соблазна, например, прекратить международную торговлю, закрыть границы. Поэтому наш президент еще провел серию телефонных разговоров с лидерами Китая, Франции, Таджикистана и Индонезии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуацию с распространением COVID-19 обсудили на заседании межправительственного совета ЕврАзЭС.