Высокая степень выявления легких случаев и своевременная подготовка медучреждений позволяют держать уровень смертности от COVID-19 в РФ на низком уровне, считают эксперты. Накануне Россия заняла десятую строчку в мировом рейтинге по числу зараженных коронавирусом. Чуть позже страна вновь переместилась на 11-е место.

Всего в настоящий момент в РФ зарегистрированы более 36 тысячи случаев заболевания COVID-19. Ежедневно число зараженных коронавирусом увеличивается на несколько тысяч, однако смертность при этом остается довольно низкой — всего 0,7–0,8%. Этот показатель гораздо ниже того, что был в Италии и Испании при том же числе больных, пишут «Известия».

На протяжении последнего времени прирост количества инфицированных граждан составляет около 15% в день. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев утверждает — заострять внимание на числе зараженных COVID-19 не стоит, потому что в России проводится большое количество тестов на коронавирус, а низкий показатель выявляемости в других государствах вовсе не говорит о том, что там нет зараженных.

По мнению специалиста, куда более важно следить за статистикой выявления тяжелых случаев заболевания и смертности от него. Эксперт полагает, что данные показатели в РФ держатся на достаточно низком уровне. Это обусловлено высокой степенью выявления легких случаев, а также своевременной подготовкой больниц.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в США — стране с высоким уровнем медицины — больше всего погибших от коронавируса.

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