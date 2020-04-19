Куда катятся США? Почему в стране с высоким уровнем медицины больше всего погибших от коронавируса

В мире число заболевших коронавирусом перевалило уже за два миллиона двести тысяч. Умерли более 155 тысяч человек. Американцы — абсолютные лидеры по заражению — 706 тысяч.

Что происходит с державой, в превосходстве которой — финансовом, технологическом — еще недавно никто не сомневался. Что случилось? Где лучшие ученые мира, где самое современное оборудование? Почему все так катастрофично? Отчего жуткими темпами растет безработица — уже 16 миллионов жителей. Как самая устойчивая и мощная экономика мира оказалась на пороге величайшей депрессии? И почему при этом Дональд Трамп уверен, что проблем — нет, и у них все хорошо? Потому что до выборов осталось всего ничего? Или потому что нынешний глобальный кризис это та трясина, по которой колоссу на глиняных ногах не пройти?

Куда катится Америка — расскажет Роман Ишмухаметов.

Госпиталь в одном из крупнейших районов Нью-Йорка — Куинсе — сейчас очевидно работает за пределами возможностей. Пациенты уже лежат — даже не в больничных коридорах — а в наспех разбитом палаточном лагере рядом с госпиталем. COVID-19 взорвался словно термоядерная бомба в крупнейшем городе Америки. Число смертей здесь уже перевалило за 11,5 тысяч, это всего за месяц.

«С тем количеством случаев, которые у нас есть в Нью-Йорке, трудно сказать, что у кого-то нет COVID. Мы согласны с предположением, что у всех это есть», — клинический директор, Project Renewal Medical Va Эми Эдельштейн.

В перегруженных американских больницах негласно действуют законы военного карантина. Это означает, что врач не зайдет в бокс, где лежат тяжелые пациенты, пока не наденет защитный костюм, даже если у человека остановилось сердце и на счету каждое мгновение. И едва ли можно обвинять медиков в бесчеловечности, среди врачей и медсестер — почти десять тысяч заболевших, тридцать смертей. Им не хватает элементарных средств защиты — они сейчас на вес золота.

Палаты в больницах получают наименования в соответствии с сугубо армейской кодировкой — Альфа, Браво, Чарли. С коронавирусом в США идет настоящая война. Но, кажется, американский президент живет даже не в глубоком тылу, а будто и не в Америке вовсе.

«Наши данные свидетельствуют о том, что по всей стране мы преодолели пик эпидемии. Надеемся, что это будет продолжаться, и мы продолжим добиваться больших успехов. Эти обнадеживающие события убедили нас, что мы обязаны уже окончательно разработать руководства для всех штатов по открытию страны и снятию всех ограничений», — заявил президент США Дональд Трамп.

США сегодня — это четверть всех заболевших в мире коронавирусом — больше 700 тысяч и больше двух тысяч смертей ежедневно. Если взглянуть на карту Америки — тяжелее всего на восточном побережье — от Нью-Йорка до Майями. На карте университета Хопкинса, который детально отслеживает расползание COVID, все отмечено красным. На западе опаснее всего в Калифорнии.

Кажется, пораженных коронавирусной язвой мест нет только на северо-востоке штата сокровищ — Монтане, да и то, потому что там — бесконечные пустые прерии.

Так почему же Трамп, очевидно зная все эти цифры, торопится снять карантин? Даже представил на неделе свою новую программу. Говорит: «Надо „открыть Америку снова“». Эксперты ему отвечают: «Чтобы снова разогнать волну заразы».

«Мы наблюдаем сильнейшую дезорганизацию между федеральным уровнем, правительством и штатами, и местным управлением. И эта проблема никуда не делась, и продолжается по сей день. Трамп говорит, что он один решает и будет решать, как поступать в этой ситуации, а местные губернаторы в противовес говорят, что нет — это мы будем решать сами на местах. И мы видим это несоответствие и дезорганизацию власти, которая не помогает контролю над эпидемситуацией в США», — рассказывает историк, политолог, бизнесмен, координатор «Американского комитета в поддержку согласия между Востоком и Западом» Гилберт Доктору.

Некоторые губернаторы на этой неделе жестко ответили Трампу, что сами решат, когда снимать ограничения, и, вообще, они тут власть, а не Вашингтон.

«Когда все это закончится? Мое личное мнение — когда у нас будет вакцина, когда люди будут на 100% уверены, что они — в безопасности», — заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Трамп в западне. Он отчетливо понимает, что все его достижения за первый президентский срок: рост экономики, снижение безработицы, увеличение доходов американцев, — в одночасье оказались погребены вместе с тысячами коронавирусных трупов. Без средств к существованию остались 22 миллиона человек. Через полгода — выборы. Финансисты уже достали из чуланов Wall Street великую депрессию; стряхнули пыль и подняли на свои знамена. По итогам второго квартала экономика потеряет 40% ВВП.

«Пока прогнозы очень печальные. И цифры, в частности, по безработице сравнимы с великой депрессией. 20% населения сидит без работы, еще примерно столько же — без жилья, или с возможностью его потерять, потому что в Америке с этим очень просто», — объясняет кандидат политических наук, старший научный сотрудник, Институт мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Институт международных отношений РАН Виктория Журавлева.

Расползание коронавируса и без того обострило существующее социальное неравенство. Вирус хоть и атакует всех, но далеко не все имеют равные возможности ему противостоять. Суть американской медицины — зарабатывание денег. Она, конечно, и качественная, и передовая, но почти 30 миллионов американцев живут без страховки. Среди них много темнокожих, латиноамериканцев. То есть, неотложную помощь им окажут, а дальше буквально выбросят на улицу, если с человека нечего взять.

«Этот взрыв эпидемии, который произошел, показывает, что медицинская система США также не была готова. Она самая дорогая в мире, она составляет 19% ВВП США, но она слишком мала, чтобы ограничить рост эпидемии», — уверен Гилберт Доктору.

Минимальная стоимость страховки начинается от 200 долларов месяц. В среднем семья из трех человек тратит от полтора до трех тысяч долларов. Лучшие и самые дорогие полисы покрывают лишь 80% стоимости лечения, большинство страховок — только половину. Болеть в Америке, а тем более — серьезно — слишком дорого.

Почти 300 миллионов американцев сейчас не могут выходить из своих домов. Тяжелее всего жителям мегаполисов. На Манхэттене — длиною в 21 километр и шириной в три — живут больше миллиона человек. Людей слишком много — и жизнь на этом острове, в условиях, эпидемии — многим американцем уже не кажется раем и сбывшейся мечтой.

Слишком много меняется прямо сейчас. Еще пару месяцев назад в победе Трампа осенью мало кто сомневался. Но что произойдет в ближайшем будущем, никто не берется сказать. Ведь кризис, вызванный COVID-19 сравним с сотней самых разрушительных торнадо когда-либо гулявших по просторам свободных штатов америки. Спасти может разве что резкая смена ветра. Чудо. Но пока — по всем прогнозам — ждать этого точно не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось на 85 тысяч человек.

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