Академик РАН спрогнозировал мощность второй волны эпидемии коронавируса
Сергей Недоспасов отметил — пока невозможно точно предсказать, когда это может произойти.
Фото: www.globallookpress.com / INA Photo Agency via www.imago-images.de
Руководитель направления «Иммунобиология и биомедицина» научно-технологического университета «Сириус», академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии COVID-19 возможна, однако, скорее всего, она будет в несколько раз слабее. Об этом эксперт рассказал в интервью «Парламентской газете».
По словам Сергея Недоспасова, причиной наступления второй волны эпидемии коронавируса может стать отсутствие вакцины.
«Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба», — сказал специалист.
Он отметил, что предугадать какие-либо точные сроки сейчас — невозможно, поскольку на ситуацию влияет множество факторов.
«Остается только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения», — добавил иммунолог.
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