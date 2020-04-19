Число инфицированных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 6060
Новые случаи заражения коронавирусом диагностировали в 78 регионах.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
За последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 6060 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб.
Новые случаи инфицирования зафиксированы в 78 регионах нашей страны.
Всего за сутки скончались 48 человек. Полностью излечились от опасного недуга 234 пациента.
Подробный список новых случаев заражения коронавирусом по регионам:
Москва — 3570
Московская область — 709
Нижегородская область — 129
Санкт-Петербург — 114
Архангельская область — 68
Республика Мордовия — 60
Тульская область — 58
Краснодарский край — 48
Чеченская Республика — 44
Оренбургская область — 44
Республика Марий Эл — 43
Рязанская область — 42
Республика Ингушетия — 42
Тюменская область — 42
Республика Саха (Якутия) — 41
Кировская область — 39
Хабаровский край — 38
Калужская область — 37
Республика Дагестан — 35
Ростовская область — 35
Тверская область — 33
Мурманская область — 33
Республика Татарстан — 31
Ленинградская область — 29
Чувашская Республика — 29
Пермский край — 28
Владимирская область — 27
Воронежская область — 26
Курская область — 26
Республика Северная Осетия — 26
Астраханская область — 24
Красноярский край — 24
Брянская область — 23
Ставропольский край — 23
Тамбовская область — 22
Кабардино-Балкарская Республика — 22
Республика Хакасия — 22
Новосибирская область — 22
Смоленская область — 21
Липецкая область — 20
Ивановская область — 19
Новгородская область — 18
Карачаево-Черкесская Республика — 17
Саратовская область — 16
Самарская область — 15
Свердловская область — 15
Волгоградская область — 14
Ханты-Мансийский АО — 14
Костромская область — 13
Орловская область — 13
Приморский край — 13
Ярославская область — 12
Калининградская область — 11
Ульяновская область — 11
Ямало-Ненецкий АО — 10
Белгородская область — 9
Алтайский край — 9
Кемеровская область — 9
Республика Коми — 7
Вологодская область — 7
Республика Адыгея — 7
Республика Калмыкия — 7
Челябинская область — 7
Томская область — 5
Камчатский край — 5
Республика Карелия — 4
Удмуртская Республика — 4
Республика Тыва — 4
Республика Бурятия — 3
Псковская область — 2
Омская область — 2
Амурская область — 2
Республика Крым — 2
Иркутская область — 1
Забайкальский край — 1
Магаданская область — 1
Еврейская АО — 1
Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 42 853. Скончался 361 человек, большинство из них имели сопутствующие заболевания. Полностью излечился — 3 291 пациент. Всего было проведено более 1,94 миллиона тестов.
Отмечается, что примерно в 43% выявленных за сутки в России случаях у заразившихся коронавирусом отсутствовали симптомы.
Среди новых заболевших COVID-19 в Москве 44% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет и еще 16% старше 65 лет, причем 5,5% из них — старше 80 лет. Также 5% заболевших — дети. Таким образом, почти 85% новых зараженных в столице — младше 65 лет.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 19 апр
- Кто виноват в пандемии коронавируса? И зачем США искать крайнего?
- 19 апр
- Академик РАН спрогнозировал мощность второй волны эпидемии коронавируса
- 19 апр
- На Украине усомнились, что государство продолжит существовать в будущем
- 19 апр
- Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в РФ
- 19 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 апреля
- 19 апр
- Куда катятся США? Почему в стране с высоким уровнем медицины больше всего погибших от коронавируса
- 19 апр
- Координация совместных действий поможет странам ЕврАзЭС побороть COVID-19
- 19 апр
- Как в Южной Корее в рекордные сроки остановили распространение COVID-19
- 19 апр
- Как будет работать госпитальное судно «Иртыш», задействованное в борьбе с COVID-19
- 19 апр
- Как наказывают нарушителей режима самоизоляции в разных странах?
Читайте также
81%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?