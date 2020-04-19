Число инфицированных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 6060

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 6060 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Новые случаи инфицирования зафиксированы в 78 регионах нашей страны.

Всего за сутки скончались 48 человек. Полностью излечились от опасного недуга 234 пациента.

Подробный список новых случаев заражения коронавирусом по регионам:

Москва — 3570

Московская область — 709

Нижегородская область — 129

Санкт-Петербург — 114

Архангельская область — 68

Республика Мордовия — 60

Тульская область — 58

Краснодарский край — 48

Чеченская Республика — 44

Оренбургская область — 44

Республика Марий Эл — 43

Рязанская область — 42

Республика Ингушетия — 42

Тюменская область — 42

Республика Саха (Якутия) — 41

Кировская область — 39

Хабаровский край — 38

Калужская область — 37

Республика Дагестан — 35

Ростовская область — 35

Тверская область — 33

Мурманская область — 33

Республика Татарстан — 31

Ленинградская область — 29

Чувашская Республика — 29

Пермский край — 28

Владимирская область — 27

Воронежская область — 26

Курская область — 26

Республика Северная Осетия — 26

Астраханская область — 24

Красноярский край — 24

Брянская область — 23

Ставропольский край — 23

Тамбовская область — 22

Кабардино-Балкарская Республика — 22

Республика Хакасия — 22

Новосибирская область — 22

Смоленская область — 21

Липецкая область — 20

Ивановская область — 19

Новгородская область — 18

Карачаево-Черкесская Республика — 17

Саратовская область — 16

Самарская область — 15

Свердловская область — 15

Волгоградская область — 14

Ханты-Мансийский АО — 14

Костромская область — 13

Орловская область — 13

Приморский край — 13

Ярославская область — 12

Калининградская область — 11

Ульяновская область — 11

Ямало-Ненецкий АО — 10

Белгородская область — 9

Алтайский край — 9

Кемеровская область — 9

Республика Коми — 7

Вологодская область — 7

Республика Адыгея — 7

Республика Калмыкия — 7

Челябинская область — 7

Томская область — 5

Камчатский край — 5

Республика Карелия — 4

Удмуртская Республика — 4

Республика Тыва — 4

Республика Бурятия — 3

Псковская область — 2

Омская область — 2

Амурская область — 2

Республика Крым — 2

Иркутская область — 1

Забайкальский край — 1

Магаданская область — 1

Еврейская АО — 1

Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 42 853. Скончался 361 человек, большинство из них имели сопутствующие заболевания. Полностью излечился — 3 291 пациент. Всего было проведено более 1,94 миллиона тестов.

Отмечается, что примерно в 43% выявленных за сутки в России случаях у заразившихся коронавирусом отсутствовали симптомы.

Среди новых заболевших COVID-19 в Москве 44% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет и еще 16% старше 65 лет, причем 5,5% из них — старше 80 лет. Также 5% заболевших — дети. Таким образом, почти 85% новых зараженных в столице — младше 65 лет.

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