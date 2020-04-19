Самоизоляция по-петербургски: родители вышли прогуляться с ребенком на крышу

Ненастная погода не смутила семью, уставшую сидеть дома. Ощущение двора на крыше им создавал стрит-арт: нарисованные дерево и городской пейзаж.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Компанийченко; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жители Санкт-Петербурга, по всей видимости, уставшие от режима самоизоляции, устроили себе прогулку на крыше. С собой мама и папа взяли маленького ребенка. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с необычным променадом.

Ролик был снят днем 19 апреля. Насколько можно судить, молодая семья проживает в доме № 7 на улице Рубинштейна — в этом же пятиэтажном здании ранее жила поэтесса Ольга Берггольц.

Расположенная неподалеку детская площадка закрыта, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ощущение настоящего двора на крыше предприимчивым петербуржцам создавал стрит-арт — на стене изображены дерево и городской пейзаж.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 1760 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздоровели после заражения 239 человек, скончались восемь. Власти города призывают жителей сидеть дома, чтобы предотвратить распространение болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Москвы пробрался в закрытую на карантин школу, чтобы поиграть на компьютере.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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