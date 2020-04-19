Малышева показала на видео, как врачи реанимируют пациента с коронавирусом
Телеведущая призвала всем соблюдать режим самоизоляции и пожелала всем здоровья.
Фото: Instagram @malysheva.live; ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Доктор медицинских наук Елена Малышева сняла на видео, как врачи Научно-клинического центра ФМБА реанимируют человека с коронавирусной инфекцией COVID-19. Видеозапись она выложила на своей странице в Instagram.
На кадрах видно, как проходит процесс реанимации: непрямой массаж сердца и дефибрилляция. Благодаря медикам жизнь пациента удалось спасти. После этого Малышева немного пообщалась с медиками.
«Все, что вы увидите, я снимала в реанимации. Не пишите комментарии! Комментировать здесь нечего», — сообщила врач в подписи к видео.
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Всё, что вы увидите, я снимала в реанимации. Не пишите комментарии! Комментировать здесь нечего. У врачей и всех медиков должно быть просто абсолютно всё для спасения людей! Любые лекарства, любые приборы, любые средства защиты. ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕ!!! У врачей и всех медиков должны быть космические зарплаты, если вы хотите жить. Здоровья всем, кто сейчас работает с коронавирусом! На сайте программы «Здоровье» Вы можете помочь медикам. Если можете — помогите. Если нет, пожелайте нам удачи и здоровья! А мы просто делаем своё дело. Дело, которому мы служим. #медикамнужнанашапомощь #врачигерои
В предыдущем посте она отметила, что все пациенты из «красной зоны» идут на поправку. Телеведущая призвала людей из групп риска соблюдать режим самоизоляции, а также пожелала всем здоровья.
Как сообщал 5-tv.ru, по данным на 19 апреля, число зараженных коронавирусом в России почти достигло 43 тысяч человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 в стране увеличилось до 361.
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