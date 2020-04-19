Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 апреля

Погибшие и пострадавшие на 19 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 333 730 человек. Болезнь унесла 160 780 жизней. Вылечились 599 316 человек.

Ситуация в России

В России общее число зараженных COVID-19 достигло 36 932 человек. Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 313.

По данным Оперштаба, количество скончавшихся в Москве пациентов с COVID-19 увеличилось со 148 до 176 человек.

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у зараженных коронавирусом жителей. Кроме того, разрешения были отозваны у близких людей инфицированных COVID-19.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, когда Россия победит эпидемию коронавируса.

Тем временем Минздрав одобрил применение китайского препарата при коронавирусе. В ведомстве отметили, что гидроксихлорохин не имеет отличий от зарегистрированных в России аналогов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее постановление главы кабмина опубликовано на сайте российского правительства.

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал своим подписчикам на YouTube-канале, как правильно дезинфицировать маски в период пандемии коронавируса.

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить еще один электронный больничный на период с 20 по 30 апреля на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, аналогичный действующему с 6 по 19 апреля.

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. По словам главы государства, риски заражения по-прежнему высоки, вследствие чего необходимо оперативно принимать меры по борьбе с COVID-19.

Госдума приняла во втором и сразу в окончательном третьем чтении ряд законов по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии. Речь, в частности, о социальных выплатах для семей с детьми от трех до семи лет. Они будут назначаться, исходя из доходов на момент подачи заявления.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса в регионе до 30 апреля.

Тридцать человек оштрафованы в парках Петербурга 17 апреля за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Инспекторы комитета по законности и правопорядку начали патрулировать городские скверы в рамках реализации мер по предотвращению распространения инфекции.

Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Президент России Владимир Путин заявил, что все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены. Глава РФ поручил силовым ведомствам изменить время проведения Парада Победы в Москве. Такое решение российский лидер принял в связи со стремительным ростом числа заболевших коронавирусом в стране.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам перед совещанием с правительством поручил отменить подоходный налог (НДФЛ) на выплаты врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Глава РФ обратился к министру финансов Антону Силуанову с требованием внести соответствующие изменения в нормативные документы по поддержке медицинских работников.

Ситуация в мире

В США зарегистрировано почти 740 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 38 928 человек.

Скончавшихся от новой коронавирусной инфекции жителей Нью-Йорка начали хоронить в братских могилах на отдаленном и безлюдном острове Харт.

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки выросло на 1 470 до 33 354 человек.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом, девять — у людей, прибывших из-за рубежа, семь — внутри страны, говорится на сайте Госкомздрава КНР. При этом не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с COVID-19.

Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус создали в лаборатории Уханя. Профессор Люк Монтанье считает, что SARS-CoV-2 мог получиться при попытке найти вакцину против СПИДа.

Итальянские и испанские ученые обнаружили необычный симптом коронавируса — сыпь, которая проявляется на ногах. Как пишет Metro, такой симптом чаще всего появляется у детей и подростков.

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