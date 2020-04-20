В Москве за сутки от коронавируса скончались 28 человек

Всего в России зарегистрировано почти 43 тысячи инфицированных, 3 291 пациент выздоровел, умер 361 человек. Проведено почти два миллиона тестов.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Еще 28 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались за минувшие сутки в Москве. Самому пожилому — 98 лет, самому молодому — 44. У троих был сахарный диабет. Таким образом число погибших в столице превысило 200 человек. Такие данные озвучили в Оперативном штабе. При этом больше трех тысяч человек уже сумели победить вирус.

В Петербурге 46 заболевших — в реанимации, 370 — на амбулаторном лечении, 240 — отправились на выписку.

Тем временем еще в одном городе-миллионнике объявлен пропускной режим. С 23 апреля специальные разрешения для въезда и перемещения по городу должны быть у жителей Ростова-на-Дону. Действовать новые документы будут при предъявлении паспорта и только по пути на работу и обратно.

Всего же в России к этому часу зарегистрировано почти 43 тысячи инфицированных, 3 291 пациент выздоровел, умер 361 человек. За последние сутки РФ оказалась на втором месте по приросту числа заболевших. Лидируют — США. По всем предварительным прогнозам, РФ пока не вышла на пик заболеваемости. Во всем мире зафиксировано более 2,4 миллиона случаев заражения, скончались более 165 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что треть россиян поддерживают перенос майских праздников. Участников опроса попросили поделиться мнением о возможном переносе майских праздников на другое время.

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Тема:
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