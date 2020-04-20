Глава Минздрава призвал поддержать усилия ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19

Усилия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 нужно активно поддерживать. Об этом на встрече с коллегами из «Большой двадцатки» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он поблагодарил ВОЗ и другие страны, которые поделились своим опытом в борьбе с опасной инфекцией.

Между тем, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,4 миллиона человек. Более 165 тысяч — скончались. Однако несмотря на это, некоторые страны все же начали постепенно отменять карантин.

Например, в Израиле открылись детсады и магазины. В Испании наградили аплодисментами таксиста, который развозил пациентов бесплатно с риском для собственного здоровья.

В Турции же выздоровление от COVID-19 107-летней женщины — назвали чудом. При этом, справиться с болезнью ей удалось в рекордные сроки — всего лишь за неделю. Врачи считают, что не последнюю роль в этом сыграл сильный иммунитет и здоровый образ жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам демографа, после эпидемии СОVID-19 Россию ждет всплеск рождаемости.

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