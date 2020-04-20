Глава Минздрава призвал поддержать усилия ВОЗ в борьбе с пандемией COVID-19
Министры здравоохранения стран G20 провели совещание.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
Фото, видео: Zuma\TASS
Усилия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 нужно активно поддерживать. Об этом на встрече с коллегами из «Большой двадцатки» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он поблагодарил ВОЗ и другие страны, которые поделились своим опытом в борьбе с опасной инфекцией.
Между тем, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,4 миллиона человек. Более 165 тысяч — скончались. Однако несмотря на это, некоторые страны все же начали постепенно отменять карантин.
Например, в Израиле открылись детсады и магазины. В Испании наградили аплодисментами таксиста, который развозил пациентов бесплатно с риском для собственного здоровья.
В Турции же выздоровление от COVID-19 107-летней женщины — назвали чудом. При этом, справиться с болезнью ей удалось в рекордные сроки — всего лишь за неделю. Врачи считают, что не последнюю роль в этом сыграл сильный иммунитет и здоровый образ жизни.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам демографа, после эпидемии СОVID-19 Россию ждет всплеск рождаемости.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 20 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 апреля
- 20 апр
- Россия доставила из КНР в Молдавию медоборудование для борьбы с коронавирусом
- 20 апр
- Патриарх Кирилл пожелал верующим прекращения пандемии COVID-19
- 20 апр
- Демограф заявила, что после эпидемии СОVID-19 Россию ждет всплеск рождаемости
- 20 апр
- Владимир Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России
- 20 апр
- Выздоровевшая Ветлицкая изменила отношение к коронавирусной инфекции
- 20 апр
- В Москве за сутки от коронавируса скончались 28 человек
- 20 апр
- АСИ предложило приравнять мигрантов к россиянам для выплаты им пособий
- 19 апр
- Глава Минздрава назвал коронавирус поводом для модернизации системы здравоохранения
- 19 апр
- Врач предупредил россиян о последствиях частой дезинфекции рук
Читайте также
81%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?