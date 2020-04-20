Россия доставила из КНР в Молдавию медоборудование для борьбы с коронавирусом

Российские военные доставили в Молдавию 40 тонн медицинской гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Самолет Воздушно-Космических сил России приземлился в Кишиневе. На борту — спецодежда, средства защиты и десять тысяч тест-систем для диагностики COVID-19. Все имущество на безвозмездной основе предоставлено Китайской Народной Республикой. Это первая совместная акция российского Минобороны и КНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что АСИ предложило приравнять мигрантов к россиянам для выплаты им пособий. Для оставшихся без работы приезжих хотят ввести денежные компенсации.

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