Почему истребитель Су-35 ВКС РФ приблизился к самолету-разведчику США?
Инцидент произошел днем 19 апреля над нейтральными водами Средиземного моря.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина, 5-tv.ru
Истребитель Су-35 ВКС РФ осуществил перехват американского самолета-разведчика над нейтральными водами Средиземного моря, сообщили в Минобороны. Инцидент произошел днем 19 апреля. В ведомстве отметили, что борт США держал курс в направлении российских объектов в Сирии.
«19 апреля 2020 года около 15.00 по московскому времени российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом на российские военные объекты в Сирийской Арабской Республике. Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы „Хмеймим“», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Пилот Су-35 после выполнения сближения произвел идентификацию бортового номера самолета-разведчика и взял воздушное судно на сопровождение. После того, как борт ВМС США изменил курс полета, истребитель ВКС РФ вернулся на аэродром вылета.
В Минобороны подчеркнули, что все полеты авиации ВКС России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВМС США заявили об опасном сближении Су-35 с американским патрульным самолетом.
- 20 апр
- В Сирии стартовала программа «Водопровод в каждый дом»
- 19 апр
- Новейший российский танк «Армата» прошел боевые испытания в Сирии
- 17 апр
- Коронавирус и задержки зарплаты заставили боевиков сдаться правительству Сирии
- 15 апр
- Сдавшиеся в Сирии боевики рассказали, что США готовили диверсии на нефтегазовой инфраструктуре
- 15 апр
- Пожарные в Сирии обрабатывают улицы Алеппо растворами для борьбы с COVID-19
- 14 апр
- Отделение для инфицированных коронавирусом открыли в больнице сирийского Дейр-эз-Зора
- 9 апр
- Россия и Турция в третий раз провели совместное патрулирование в Сирии
- 8 апр
- Саперы ведут разминирование поселка в Идлибской зоне деэскалации
- 7 апр
- В Сирии возвращается к мирной жизни поселок в Идлибской зоне деэскалации
- 3 апр
- Еще один населенный пункт в Сирии возвращается к мирной жизни
Читайте также
57%
-0.77 80.11
-1.17
Нашли ошибку?