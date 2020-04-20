Почему истребитель Су-35 ВКС РФ приблизился к самолету-разведчику США?

Инцидент произошел днем 19 апреля над нейтральными водами Средиземного моря.

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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Истребитель Су-35 ВКС РФ осуществил перехват американского самолета-разведчика над нейтральными водами Средиземного моря, сообщили в Минобороны. Инцидент произошел днем 19 апреля. В ведомстве отметили, что борт США держал курс в направлении российских объектов в Сирии.

«19 апреля 2020 года около 15.00 по московскому времени российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом на российские военные объекты в Сирийской Арабской Республике. Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы „Хмеймим“», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Пилот Су-35 после выполнения сближения произвел идентификацию бортового номера самолета-разведчика и взял воздушное судно на сопровождение. После того, как борт ВМС США изменил курс полета, истребитель ВКС РФ вернулся на аэродром вылета.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты авиации ВКС России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВМС США заявили об опасном сближении Су-35 с американским патрульным самолетом.

Тема:
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