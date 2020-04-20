Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову
Апелляционные жалобы адвокатов осужденного за нарушение правил поведения на митингах были частично удовлетворены.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Мосгорсуд РФ, 5-tv.ru
Московский городской суд 20 апреля смягчил приговор осужденному за нарушение правил поведения на митингах активисту Константину Котову с четырех до полутора лет колонии. Апелляционные жалобы адвокатов осужденного были частично удовлетворены, сообщают «Известия».
«Приговор Тверского районного суда отменить, апелляционные жалобы удовлетворить частично… и назначить наказание в виде одного года шести месяцев (колонии — Прим.ред.)», — провозгласила судья.
Сторона гособвинения настаивала именно на такой мере наказания. Защита Константина Котова просила суд отменить приговор и прекратить преследование осужденного. После вынесенного решения Константину Котову осталось провести в местах лишения свобода около восьми месяцев.
Константин Котов в сентябре 2019 года был признан виновным по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» за участие в беспорядках в центре Москвы. Суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии общего режима. В октябре Мосгорсуд оставил решение в силе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря пообещал ознакомиться с деталями дела Константина Котова. 24 января глава государства поручил провести проверку законности и обоснованности обвинительного приговора активисту.
Вскоре Конституционный суд обязал пересмотреть дело осужденного. 2 марта 2020 года прокуратура и аппарат уполномоченного по правам человека в РФ попросили суд смягчить ему наказание.
Читайте также
53%
0.73 81.10
0.99
Нашли ошибку?