Московский городской суд 20 апреля смягчил приговор осужденному за нарушение правил поведения на митингах активисту Константину Котову с четырех до полутора лет колонии. Апелляционные жалобы адвокатов осужденного были частично удовлетворены, сообщают «Известия».

«Приговор Тверского районного суда отменить, апелляционные жалобы удовлетворить частично… и назначить наказание в виде одного года шести месяцев (колонии — Прим.ред.)», — провозгласила судья.

Сторона гособвинения настаивала именно на такой мере наказания. Защита Константина Котова просила суд отменить приговор и прекратить преследование осужденного. После вынесенного решения Константину Котову осталось провести в местах лишения свобода около восьми месяцев.

Константин Котов в сентябре 2019 года был признан виновным по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» за участие в беспорядках в центре Москвы. Суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии общего режима. В октябре Мосгорсуд оставил решение в силе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 19 декабря пообещал ознакомиться с деталями дела Константина Котова. 24 января глава государства поручил провести проверку законности и обоснованности обвинительного приговора активисту.

Вскоре Конституционный суд обязал пересмотреть дело осужденного. 2 марта 2020 года прокуратура и аппарат уполномоченного по правам человека в РФ попросили суд смягчить ему наказание.