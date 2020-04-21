Обнародована переписка принца Гарри с отцом Меган Маркл

В сети обнародовали фрагменты переписки принца Гарри с отцом Меган Маркл 75-летним Томасом Марклом. Конфиденциальные данные предоставили адвокаты герцогов Сассекских в суде, сообщает издание Financial Times.

Судя по переписке, принц Гарри давно пытался наладить отношения с отцом супруги. Однако никакие его попытки не увенчались успехом. Раз за разом Томас Маркл обвинял дочь в различных проступках, используя для этого британские таблоиды.

Пожилой мужчина утверждал, что его наследница уже «не та девушка, которую он вырастил»; говорил, что герцоги не разрешают ему видеться с маленьким внуком Арчи, что Меган Маркл неуважительно относится к Елизавете II и делал множество подобных заявлений в прессе. Вот только принц Гарри не оставлял надежды примириться с Томасом Марклом.

«Том, это опять Гарри. Нам действительно нужно поговорить с вами. Вам не стоит извиняться, мы понимаем обстоятельства, но „публичные действия“ только ухудшат ситуацию. Если вы любите Мэг и хотите сделать все правильно, пожалуйста, позвоните мне. <…> Мы с Мэг не злимся на вас, нам просто нужно поговорить», — писал принц тестю.

Принц Гарри написал Томасу Марклу несколько сообщений. Во всех он призывал отца своей супруги просто выйти на связь, чтобы вместе придумать выход из сложившейся ситуации.

«Любой разговор с прессой выльется в неприятные последствия, поверьте мне, Том. Только мы можем помочь вам, как и пытались с первого дня», — увещевал родственника герцог Сассекский.

Несмотря на это, Томас Маркл продолжает утверждать — его дочь сама отказывается с ним общаться. Якобы все, что ему остается — это делать публичные заявления в СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл и принц Гарри отказались сотрудничать со СМИ. В «черном списке» оказались сразу четыре крупнейших британских издания.