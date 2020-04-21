Футбольные матчи в Германии могут возобновить 9 мая

Немецкие футболисты, тем временем, готовятся снова выйти на поле. Матчи Бундеслиги могут возобновиться 9 мая. Об этом заявил премьер Баварии.

Впрочем, он призвал быть очень осторожными в принятии подобных решений, учитывая ситуацию с коронавирусом. По словам политика, проведение матчей в ближайшее время возможно только при пустых трибунах.

Ранее большая часть игроков Бундеслиги решила уменьшить свои зарплаты. Это позволит сохранить работу многим сотрудникам немецких футбольных клубов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Германия заняла второе место в рейтинге наиболее безопасных государств во время пандемии коронавируса. В исследовании оценивались количество и эффективность предпринимаемых странами мер в борьбе с COVID-19.

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