Лавров рассказал об отказе США рассмотреть предложение о гуманитарной паузе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отказе США объявлять гуманитарную паузу во время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции в фонде публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

По словам главы министерства иностранных дел России, нелегитимные односторонние санкции, принятые «в обход Совета безопасности ООН», в нынешних реалиях наносят колоссальный ущерб жителям целого ряда стран.

«Прежде всего я имею в виду такие страны, как Иран, Сирия, КНДР, другие государства, которые стали объектом незаконных односторонних санкций Запада», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Руководитель МИД России объясняет, что сейчас вышеуказанные государства не в состоянии закупить нужное оборудование, лекарства, средства спецзащиты, потому что западные страны, прежде всего Соединенные штаты, отказываются «сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией».

Сергей Лавров уверен, что ситуация с коронавирусом должна заставить правительства разных государств «более серьезно и, наверное, более оперативно рассматривать те решения, которые по разным причинам международные игроки откладывали на потом».

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России.

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