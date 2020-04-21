По словам министра иностранных дел РФ, нелегитимные односторонние санкции сейчас наносят колоссальный ущерб населению целого ряда стран.

Лавров рассказал об отказе США рассмотреть предложение о гуманитарной паузе

Фото: ТАСС / Белоусов Виталий

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отказе США объявлять гуманитарную паузу во время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции в фонде публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

По словам главы министерства иностранных дел России, нелегитимные односторонние санкции, принятые «в обход Совета безопасности ООН», в нынешних реалиях наносят колоссальный ущерб жителям целого ряда стран.

«Прежде всего я имею в виду такие страны, как Иран, Сирия, КНДР, другие государства, которые стали объектом незаконных односторонних санкций Запада», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Руководитель МИД России объясняет, что сейчас вышеуказанные государства не в состоянии закупить нужное оборудование, лекарства, средства спецзащиты, потому что западные страны, прежде всего Соединенные штаты, отказываются «сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией».

Сергей Лавров уверен, что ситуация с коронавирусом должна заставить правительства разных государств «более серьезно и, наверное, более оперативно рассматривать те решения, которые по разным причинам международные игроки откладывали на потом».

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
21 апр
В Смольном надеются, что в Петербурге не придется вводить пропускной режим
21 апр
Задержан хозяин хостела в Ленобласти, где мигранты массово заразились COVID-19
21 апр
Галустян перевез семью к морю на время пандемии коронавируса
21 апр
Тысячи волонтеров в России объединились для помощи тем, кто в группе риска
21 апр
Самоизоляция в отеле: жители Петербурга готовы платить за имитацию туризма
21 апр
Составлен рейтинг самых безопасных стран во время пандемии коронавируса
21 апр
За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 5642
21 апр
Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом
21 апр
Врач рассказал об «адском» труде медиков в период борьбы с коронавирусом
21 апр
В Москве после переливания плазмы трое пациентов вылечились от коронавируса

Читайте также

+9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.67
0.73 81.10
0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:23
В Смольном надеются, что в Петербурге не придется вводить пропускной режим
14:15
В Кремле отреагировали на ситуацию с рекордным падением цен на нефть
14:08
Экс-министр экономики России объяснил обвал цен на нефть
13:52
Задержан хозяин хостела в Ленобласти, где мигранты массово заразились COVID-19
13:41
«Что вы читаете?!» — Прокофьева ответила на слухи о своем романе со Смолкиным
13:34
«Меня подставили!» — за что непризнанный сын Цискаридзе умоляет его простить

Сейчас читают

Дворецкий из «Моей прекрасной няни» откровенно о романе с Жанной Аркадьевной
Диетолог развеял мифы о «легких» продуктах для сжигания жира
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок