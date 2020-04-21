Лавров рассказал об отказе США рассмотреть предложение о гуманитарной паузе
По словам министра иностранных дел РФ, нелегитимные односторонние санкции сейчас наносят колоссальный ущерб населению целого ряда стран.
Фото: ТАСС / Белоусов Виталий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отказе США объявлять гуманитарную паузу во время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции в фонде публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
По словам главы министерства иностранных дел России, нелегитимные односторонние санкции, принятые «в обход Совета безопасности ООН», в нынешних реалиях наносят колоссальный ущерб жителям целого ряда стран.
«Прежде всего я имею в виду такие страны, как Иран, Сирия, КНДР, другие государства, которые стали объектом незаконных односторонних санкций Запада», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Руководитель МИД России объясняет, что сейчас вышеуказанные государства не в состоянии закупить нужное оборудование, лекарства, средства спецзащиты, потому что западные страны, прежде всего Соединенные штаты, отказываются «сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией».
Сергей Лавров уверен, что ситуация с коронавирусом должна заставить правительства разных государств «более серьезно и, наверное, более оперативно рассматривать те решения, которые по разным причинам международные игроки откладывали на потом».
Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России.
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