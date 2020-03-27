Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России

По словам Робби Шлунда, ограничительные меры во время пандемии коронавируса являются абсурдными.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Winfried Rothermel, /stefan zeitz via www.imago-image, /Robert Michael, /M. Popow via www.imago-images.de, /Michael Kappeler

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава германо-российской группы в Бундестаге и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд призвал правительство страны немедленно отменить санкции против России. По его словам, ограничительные меры в период пандемии коронавируса являются абсурдными.

Политик отметил, что санкции в отношении РФ идут в противовес декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке, которые сейчас крайне необходимы для борьбы с распространением инфекции.

«(Глава минздрава ФРГ Йенс — Прим.ред.) Шпан заявил 25 марта в комитете Бундестага по здравоохранению, что солидарность и взаимовыручка на международном уровне, то есть между странами, в пандемию коронавируса беспрецедентна и крайне необходима… Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — цитирует Робби Шлунда РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что отмена ограничительных мер против РФ стала бы «жестом человечности и вкладом в понимание между народами», а также «шагом вперед в поддержку экономики Германии и России после пандемии».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лидеры стран «Большой двадцатки» решили бороться с пандемией коронавируса.

Тема:
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