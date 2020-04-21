По словам главы ведомства Михаила Мурашко, амбулаторная помощь пациентам должна оказываться проактивно.

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Фото, видео: ТАСС / ZUMA Wire, /Silas Stein, /Савостьянов Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом призвал врачей обзванивать пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Глава ведомства отметил, что амбулаторная помощь должна оказываться проактивно.

«Врачи должны обзванивать пациентов, уточнять их самочувствие и корректировать, при необходимости, терапию дистанционно, чтобы минимизировать контакты при посещении поликлиники», — цитирует Михаила Мурашко сайт Минздрава РФ.

Помимо прочего, министр здравоохранения подчеркнул, что курсы химиотерапии пациентам с онкологическими заболеваниями прерываться не должны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач рассказал об «адском» труде медиков в период борьбы с коронавирусом.

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Тема:
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