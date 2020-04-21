В Минздраве призвали обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями
По словам главы ведомства Михаила Мурашко, амбулаторная помощь пациентам должна оказываться проактивно.
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Фото, видео: ТАСС / ZUMA Wire, /Silas Stein, /Савостьянов Сергей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания по вопросам борьбы с коронавирусом призвал врачей обзванивать пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.
Глава ведомства отметил, что амбулаторная помощь должна оказываться проактивно.
«Врачи должны обзванивать пациентов, уточнять их самочувствие и корректировать, при необходимости, терапию дистанционно, чтобы минимизировать контакты при посещении поликлиники», — цитирует Михаила Мурашко сайт Минздрава РФ.
Помимо прочего, министр здравоохранения подчеркнул, что курсы химиотерапии пациентам с онкологическими заболеваниями прерываться не должны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач рассказал об «адском» труде медиков в период борьбы с коронавирусом.
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