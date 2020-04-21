Академик РАМН Александр Карабиненко сообщил, в каких условиях работают его коллеги.

Врач рассказал об «адском» труде медиков в период борьбы с коронавирусом

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Эпидемия коронавируса

Лечение зараженных коронавирусом проходит в тяжелейших условиях. Об этом в интервью НСН рассказал академик РАМН, заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко. Сам профессор не вступает в контакт с больными COVID-19 в силу преклонного возраста, но регулярно общается с коллегами.

«Условия труда у врачей жуткие, потому что приходится работать в памперсах по 12 часов в день без перерывов. Ни попить, ни поесть. Это адский труд», — отметил специалист.

Врач поддержал меры, которые предпринимают российские власти для борьбы с распространением коронавируса, включая режим самоизоляции.

На утро 21 апреля число зараженных COVID-19 по всему миру превышает 2,4 миллиона человек. Болезнь унесла более 170 тысяч жизней. В России зафиксирован 47 тысяч 121 случай заражения, 405 человек скончались.

Ранее 5-tv.ru писал, что коронавирус проявился уже минимум в 30 штаммах.

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Тема:
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