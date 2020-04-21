Врач рассказал об «адском» труде медиков в период борьбы с коронавирусом
Академик РАМН Александр Карабиненко сообщил, в каких условиях работают его коллеги.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Лечение зараженных коронавирусом проходит в тяжелейших условиях. Об этом в интервью НСН рассказал академик РАМН, заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко. Сам профессор не вступает в контакт с больными COVID-19 в силу преклонного возраста, но регулярно общается с коллегами.
«Условия труда у врачей жуткие, потому что приходится работать в памперсах по 12 часов в день без перерывов. Ни попить, ни поесть. Это адский труд», — отметил специалист.
Врач поддержал меры, которые предпринимают российские власти для борьбы с распространением коронавируса, включая режим самоизоляции.
На утро 21 апреля число зараженных COVID-19 по всему миру превышает 2,4 миллиона человек. Болезнь унесла более 170 тысяч жизней. В России зафиксирован 47 тысяч 121 случай заражения, 405 человек скончались.
Ранее 5-tv.ru писал, что коронавирус проявился уже минимум в 30 штаммах.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 21 апр
- Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом
- 21 апр
- В Москве после переливания плазмы трое пациентов вылечились от коронавируса
- 21 апр
- Святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми из-за пандемии COVID-19
- 21 апр
- Коронавирус проявился уже минимум в 30 штаммах
- 21 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 апреля
- 21 апр
- Эпидемия и пандемия — в чем отличие?
- 21 апр
- Можно ли зачать ребенка во время пандемии?
- 21 апр
- Все страны ООН призвали не спекулировать на будущей вакцине против коронавируса
- 21 апр
- Будут ли школьники учиться летом 2020 года?
- 21 апр
- В Петербурге власти города и МВД договорились о ловле нарушителей режима самоизоляции
Читайте также
81%
0.73 81.10
0.99
Нашли ошибку?