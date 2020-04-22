«Со всеми по стопке»: Клара Новикова рассказала о своих развлечениях в самоизоляции
Юмористка переживает непростой период из-за COVID-19 в своей квартире в полном одиночестве.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
Известная российская юмористка Клара Новикова рассказала, как проводит время в режиме самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Комментарий народная артистка РФ дала сайту Teleprogramma.pro.
«Переписываюсь со всем миром. Устроила тут флешмоб — мы вечером однажды выпивали со всеми по стопке. Организовались с Леонидом Каневским. Он из своей дачи, куда он отправился с женой, а я позвонила к брату в Америку, потом куда-то в Израиль, Германию, и мы такой устроили большой тост. А в основном читаю до одури, уже иногда тошнит, а вот телевизор мало смотрю. Пишу, готовлю, вот так», — рассказала Новикова.
Она уточнила, что находится в этот непростой период в квартире в московском Серебряном бору в одиночестве. Артистка призналась, что ей тяжело в течение долгого времени сидеть дома.
«Мне нужно взять чемодан и куда-то мчаться, на какой-нибудь концерт или спектакль на край мира. А тут совсем ничего, только с 17 этажа я взираю на Москва-реку. Обычно не выхожу даже на улицу, но завтра решила выйти. Вижу, что весна все-таки наступает, все позеленело. Невозможно же остановить жизнь», — утверждает 73-летняя юмористка.
Клара Борисовна добавила, что каждый день звонит дочери Марии. Она живет в российском городе Тарусе со своей семьей — мужем и тремя детьми: Львом, Анной и Андреем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Кларе Новиковой удалось победить рак. Артистка держала историю болезни в тайне в течение многих лет.
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