Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе о пике заболеваемости COVID-19

Ранее врач заявлял, что эпидемия в России выйдет на плато в конце апреля.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Трефилов, ТАСС /Карпухин Сергей, /Фадеичев Сергей, /Шарифулин Валерий

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ранний прогноз о пике заболеваемости коронавирусной инфекцией в России оказался ошибочным. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, возглавляющий информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Мы — врачи всего мира — ошиблись. Хорошо, лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что (распространение заболевания — прим.ред.) идет верх, потом плато (период времени, когда число новых случаев не растет — прим.ред.) и вниз. Все это занимает два-три месяца. Но у нас это (эпидемия — прим.ред.) началось на месяц позже», — сказал медик в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

13 апреля медик утверждал, что заболеваемость достигнет максимально высокой отметки в конце апреля. По обновленному прогнозу Мясникова, распространение COVID-19 продолжится до мая. В последний весенний месяц заболевание выйдет на плато, а к его концу в России начнется спад эпидемии.

Ранее 5-tv.ru писал, что доктор Мясников рассказал о преимуществе российской системы здравоохранения перед западной в условиях борьбы с коронавирусом.

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Тема:
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