Петербургские ученые разработали прогноз распространения COVID-19
Согласно худшему из сценариев — к июню цифра приблизилась бы к двум миллионам только в Северной столице.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Cdc/Cdc, 5-tv.ru
Ученые сразу двух петербургских университетов разработали прогноз распространения COVID-19.
Аналитики собрали данные по числу больных, выздоровевших и умерших от коронавируса и просчитали варианты развития пандемии. Их несколько — оптимистичный и худший сценарий, а также прогноз заражения инфекцией при полном отсутствии карантинных мер.
Первый вариант учитывает соблюдение всех рекомендаций. Второй подразумевает их нарушение. А третий полное отсутствие. В таком случае к июню цифра приблизилась бы к двум миллионам только в Петербурге. Свою модель создали и в институте точной механики и оптики. Тут прогноз более оптимистичный.
В решение антивирусных задач углубился и Антон Никитин.
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