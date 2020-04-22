Ученые сразу двух петербургских университетов разработали прогноз распространения COVID-19.

Аналитики собрали данные по числу больных, выздоровевших и умерших от коронавируса и просчитали варианты развития пандемии. Их несколько — оптимистичный и худший сценарий, а также прогноз заражения инфекцией при полном отсутствии карантинных мер.

Первый вариант учитывает соблюдение всех рекомендаций. Второй подразумевает их нарушение. А третий полное отсутствие. В таком случае к июню цифра приблизилась бы к двум миллионам только в Петербурге. Свою модель создали и в институте точной механики и оптики. Тут прогноз более оптимистичный.

В решение антивирусных задач углубился и Антон Никитин.

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