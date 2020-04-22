Из-за пандемии коронавируса в зоне риска на рынке труда оказались люди без опыта и законченного образования.

Крупнейшие вузы России помогают потерявшим работу оперативно перепрофилироваться

Фото: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Крупнейшие ВУЗы страны на время пандемии запустили очень нужный проект. Они помогают студентам найти работу. Получилась своего рода студенческая биржа труда.

Рынок труда сейчас тоже болен. И в зоне риска люди без опыта и законченного образования.

«Очень многие работодатели столкнулись с определенными трудностями в режиме самоизоляции и карантина. Рынок труда немножко сжался, количество вакансий уменьшилось. Поток кандидатов на свободные вакансии увеличился в несколько раз», — заявил профконсультант Леонид Мухин.

Решение предложили крупнейшие вузы. Проект трудоустройства студентов разворачивают федеральные университеты страны. О такой студенческой бирже в Томске Любовь Матвейчук узнала два дня назад. Сегодня уже работает копирайтером.

Как действует проект и какие вакансии предлагает расскажет Евгений Подтергера.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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