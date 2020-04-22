Крупнейшие вузы России помогают потерявшим работу оперативно перепрофилироваться
Из-за пандемии коронавируса в зоне риска на рынке труда оказались люди без опыта и законченного образования.
Фото: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru
Крупнейшие ВУЗы страны на время пандемии запустили очень нужный проект. Они помогают студентам найти работу. Получилась своего рода студенческая биржа труда.
Рынок труда сейчас тоже болен. И в зоне риска люди без опыта и законченного образования.
«Очень многие работодатели столкнулись с определенными трудностями в режиме самоизоляции и карантина. Рынок труда немножко сжался, количество вакансий уменьшилось. Поток кандидатов на свободные вакансии увеличился в несколько раз», — заявил профконсультант Леонид Мухин.
Решение предложили крупнейшие вузы. Проект трудоустройства студентов разворачивают федеральные университеты страны. О такой студенческой бирже в Томске Любовь Матвейчук узнала два дня назад. Сегодня уже работает копирайтером.
Как действует проект и какие вакансии предлагает расскажет Евгений Подтергера.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 22 апр
- Африканские пингвины оккупировали улицы африканского города
- 22 апр
- Путин выступает против политизации оказания Россией медпомощи США
- 22 апр
- ВОЗ: Мир находится на ранних стадиях пандемии коронавируса
- 22 апр
- Московские ЗАГСы регистрируют влюбленных в защитных масках, но без гостей
- 22 апр
- «Последний круиз мира» завершится сегодня в Италии
- 22 апр
- В «Одноклассниках» появилась возможность выхода в прямой эфир с помощью видеозвонков
- 22 апр
- Собянин предложил распространить пропускную систему на все регионы
- 22 апр
- Верховный суд уточнил порядок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции
- 22 апр
- В Москве стартовали новые правила передвижения в связи с эпидемией COVID-19
- 22 апр
- СК возбудил уголовное дело после поставки просроченных ИВЛ в больницу Владимира
Читайте также
36%
0.78 83.68
1.06
Нашли ошибку?