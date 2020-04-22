Крупнейшие вузы России помогают потерявшим работу оперативно перепрофилироваться

Крупнейшие ВУЗы страны на время пандемии запустили очень нужный проект. Они помогают студентам найти работу. Получилась своего рода студенческая биржа труда.

Рынок труда сейчас тоже болен. И в зоне риска люди без опыта и законченного образования.

«Очень многие работодатели столкнулись с определенными трудностями в режиме самоизоляции и карантина. Рынок труда немножко сжался, количество вакансий уменьшилось. Поток кандидатов на свободные вакансии увеличился в несколько раз», — заявил профконсультант Леонид Мухин.

Решение предложили крупнейшие вузы. Проект трудоустройства студентов разворачивают федеральные университеты страны. О такой студенческой бирже в Томске Любовь Матвейчук узнала два дня назад. Сегодня уже работает копирайтером.

Как действует проект и какие вакансии предлагает расскажет Евгений Подтергера.

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