Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что выводы об искусственной или естественной природе SARS-CoV-2 научно не подтверждены.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Теории о происхождении коронавируса бездоказательны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в условиях дефицита научно-обоснованной и проверенной информации преждевременно озвучивать выводы об искусственной или естественной природе SARS-CoV-2, который провоцирует COVID-19.

«Каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или дает намеки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляются два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса. И те, и другие говорят абсолютно бездоказательно. Скорее всего, сейчас мы не обладаем достаточным количеством информации, чтобы делать какие-то заключения», — сообщил Песков.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео согласился с рядом американских СМИ и заявил, что новый коронавирус мог начать распространяться в уханьской лаборатории. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб сообщила, что организация придерживается версии о животной природе вируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав РФ назвал преждевременными разговоры о выходе страны на плато по заболеваемости COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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