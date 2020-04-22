Верховный суд уточнил порядок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции
Самые строгие штрафы, в размере от 15 до 40 тысяч рублей, предусмотрены для граждан, чьи действия несут прямую угрозу обществу.
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Фото, видео: ТАСС/Ronald Wittek, 5-tv.ru
Верховный суд уточнил, как будут наказаны те, кто не соблюдает режим самоизоляции. Так, по статье за «Нарушение санитарно-эпидемиологических» норм будут наказывать тех, чьи действия несут прямую угрозу обществу — это лица с подозрением на инфицирование и контактирующие с ними, уклоняющиеся от лечения, вернувшиеся из-за границы и не соблюдающие карантин. Штраф — от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц — в несколько раз больше.
Все остальные будут отвечать по другой, более мягкой статье — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Это те, кто не входит в группу риска, однако перемещаются по городу без веских причин. Им грозит штраф от 1000 до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях инспектор может ограничиться предупреждением.
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