Мир находится лишь на ранних стадиях пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Количество заболевших уже превысило отметку в 2,5 миллиона человек.

Эпицентром COVID-19 называют штат Нью-Йорк. Там зафиксировано порядка 260 тысяч случаев заражения. Несмотря на катастрофическую ситуацию, Дональд Трамп намерен ослабить ограничения сразу в 20 штатах.

В Перу по американскому сценарию пока не собираются идти. Там дезинфицируют улицы городов. Властям помогают монахи. Они переоборудовали церковный трактор, который распыляет антисептик.

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