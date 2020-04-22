Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

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Фото, видео: ТАСС / Planet Pix via ZUMA Wire, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мир находится лишь на ранних стадиях пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Количество заболевших уже превысило отметку в 2,5 миллиона человек.

Эпицентром COVID-19 называют штат Нью-Йорк. Там зафиксировано порядка 260 тысяч случаев заражения. Несмотря на катастрофическую ситуацию, Дональд Трамп намерен ослабить ограничения сразу в 20 штатах.

В Перу по американскому сценарию пока не собираются идти. Там дезинфицируют улицы городов. Властям помогают монахи. Они переоборудовали церковный трактор, который распыляет антисептик.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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