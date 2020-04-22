ВОЗ: Мир находится на ранних стадиях пандемии коронавируса
Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
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Фото, видео: ТАСС / Planet Pix via ZUMA Wire, 5-tv.ru
Мир находится лишь на ранних стадиях пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Количество заболевших уже превысило отметку в 2,5 миллиона человек.
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