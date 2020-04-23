Испанцы на карантине запели по-русски

В условиях самоизоляции многие открывают в себе творческую жилку. В Барселоне, например, запели — причем на русском языке. В сети появилось видео под названием «Испанцы поют Цоя на карантине». Композицию выбрали соответствующую — «Когда твоя девушка больна».

Автором идеи стала испанка по имени Нурия — она изучает русский язык и рассказывает об этом в своем блоге. Девушка привлекла друзей, соседей, маму и старших родственников, которые с удовольствием выучили пару строчек на русском.