Испанцы на карантине запели по-русски
В сети появилась запись, на которой видно, как жители Барселоны исполняют на русском языке песню Виктора Цоя «Когда твоя девушка больна».
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Oscar J. Barroso / Europa Press, 5-tv.ru
В условиях самоизоляции многие открывают в себе творческую жилку. В Барселоне, например, запели — причем на русском языке. В сети появилось видео под названием «Испанцы поют Цоя на карантине». Композицию выбрали соответствующую — «Когда твоя девушка больна».
Автором идеи стала испанка по имени Нурия — она изучает русский язык и рассказывает об этом в своем блоге. Девушка привлекла друзей, соседей, маму и старших родственников, которые с удовольствием выучили пару строчек на русском.
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