Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и Владимиром Путиным телефонный разговор в марте по поводу сделки ОПЕК+ состоялся на повышенных тонах.

«Чушь очередная», — прокомментировал сообщения прессы представитель Кремля в интервью РИА Новости.

Ранее издание Middle East Eye со ссылкой на собственные источники писало, что беседа главы РФ и саудовского кронпринца протекала весьма напряженно. Якобы представитель аравийского государства угрожал Путину развязать ценовую войну на мировом рынке нефти, если Россия не сократит нефтедобычу. По информации издания, российский лидер не согласился на предложенные условия, и диалог закончился ссорой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны-участницы ОПЕК+ приняли новую декларацию — курс на снижение добычи.