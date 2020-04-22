Как определить влюблен ли в вас мужчина согласно его знаку зодиака

Каждая влюбленная девушка надеется, что ее чувства взаимны, и что молодой человек не разобьет ей сердце. Но как понять наверняка влюблен ли в вас ваш партнер? Астрологи объясняют — по поведению мужчины можно определить серьезность его намерений. Об этом сообщает Femmie.ru.

Овен

Мужчины этого знака предельно честны и открыты. Если вы ему действительно нравитесь, он спокойно вам об этом объявит, а не будет ходить вокруг да около.

Телец

Если Тельцу симпатична девушка, то рядом с ней этот уверенный в себе мужчина начинает теряться, заикаться и нервничать. Вот он, первый признак влюбленности Тельца — смущение.

Близнецы

Чтобы понять влюблен ли мужчина-Близнецы, стоит обратить внимание на его манеру общения с вами. Обычно представители этого знака Зодиака крайне обаятельны и милы с женщинами, которые им не безразличны.

Рак

Мужчины-Раки очень боятся обжечься и быть отвергнутыми, поэтому они будут пытаться максимально с вами сблизиться, впасть в душу. Они станут искать поводы для встреч. Только потом решатся на разговор о своих чувствах.

Лев

Если Лев и решит сообщить вам о своих чувствах, то он обязательно серьезно подготовится к этому моменту: наденет лучший костюм, сделает прическу, возможно, устроит ваше самое незабываемое свидание. Все должно быть идеально.

Дева

Мужчины-Девы обычно проявляют свою симпатию маленькими, но наполненными смыслами, подарками. Представители этого знака очень внимательны и подмечают много важных моментов. Тем самым показывая, что вы особенный для него человек.

Весы

Понять, что вы нравитесь Весам будет очень сложно. Они всегда обаятельны, харизматичны и общительны. Но с вами они будут куда галантнее и милее.

Скорпион

Если Скорпионы влюбляются, они превращаются в сыщиков. Они захотят знать о вас все до мелочей, будут расспрашивать ваших знакомых о ваших вкусах, любимых блюдах и так далее. Возможно, даже станут следить за вами.

Стрелец

Рядом с девушкой, которая им нравится, мужчины-Стрельцы начинают лучиться уверенностью в себе. Представители этого знака будут проявлять себя на максимум, получая удовольствие от вашего восторга. Стрелец попытается заставить вас думать, что он — это намного большее, чем кажется на первый взгляд.

Козерог

Представители этого знака Зодиака никогда не скажут напрямую о своих чувствах, но они дадут вам массу подсказок, в надежде, что вы сами догадаетесь. Мужчины-Козероги не сделают первый шаг, если не будут уверенны во взаимной симпатии.

Водолей

Ждать от Водолеев признания в чувствах не стоит. Здесь нужно набраться терпения. Из всех знаков Зодиака эмоции Водолеев вычислить сложнее всего. Они никогда не говорят о своих чувствах напрямую.

Рыбы

Мужчины-Рыбы очень эмоциональные существа, они почти ничего не могут держать в себе. Поэтому вы сразу поймете, если вы ему не безразличны. Скорее всего, он будет делать все возможное, чтобы оказаться рядом с вами. Однако мужчина-Рыбы может неожиданно исчезнуть из вашего окружения, если вдруг посчитает, что подвергает себя риску остаться с разбитым сердцем.

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