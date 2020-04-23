Военные завершают строительство инфекционного медицинского центра под Петербургом

Губернаторы в среду держали ответ и перед президентом. Глава Свердловской области доложил о развертывании дополнительных коек в больницах и выпуске аппаратов ИВЛ. Евгений Кувайшев предложил усилить в майские праздники карантинный режим на Урале.

Президент сразу дал поручение главам Минздрава и Минобороны согласовать вопросы строительства медцентра. Стоит отметить, что такие центры сейчас оперативно строят по всей России. 16 из них возводит Минобороны.

Новые инфекционные корпуса вырастают всего за месяц. В Нижнем Новгороде и Подмосковье — госпитали уже открылись. Под Петербургом рабочие заканчивают внутреннюю отделку. На жизненно важной стройке побывал корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что премьер-министр Мишустин призвал губернаторов работать не только для отчета. По словам главы правительства, многие руководители регионов формально отнеслись к поручению президента о перепрофилировании больниц.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112