В Харбине из-за халатности врачей заразились 78 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robin Utrecht, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Во всем мире сейчас заболевших два миллиона шестьсот тысяч человек. Самая сложная ситуация по-прежнему в США. Жертв коронавируса там уже более 47 тысяч. В Испании врачи сообщают о нехватке медоборудования - в стране продлили режим повышенной готовности до конца мая.

А китайские вирусологи заявили об опасности второй волны COVID-19. В Харбине из-за халатности врачей заразились 78 человек. Написат Шимхалова следит за развитием ситуации.

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Тема:
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