Песков сообщил, кто должен принять решение о цифровых пропусках в регионах
Пресс-секретарь президента отметил, что введение такой меры не входит в компетенцию Кремля.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
В компетенцию Кремля не входит принятие решений о необходимости введения цифровых пропусков по всей России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так представитель главы государства ответил на вопрос о возможности распространить московскую практику цифровых пропусков на остальные регионы России.
«Это не вопрос Кремля, это вопрос координационной комиссии, вопрос штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса», — указал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что в России складывается непростая ситуация с распространением коронавируса и соблюдением гражданами режима самоизоляции. Поэтому должны применяться все необходимые меры, которые могут быть эффективны в условиях пандемии.
С 15 апреля начал действовать указ мэра Москвы Сергея Собянина, по которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте горожанам нужно иметь при себе специальные цифровые пропуска. 22 апреля градоначальник предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, чтобы контролировать перемещение людей между регионами.
Ранее 5-tv.ru писал, зачем необходимо введение цифровых пропусков еще в 21 регионе России.
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