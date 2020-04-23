Песков оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Пресс-секретарь президента России объяснил, почему говорить о пике заболеваемости пока преждевременно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной, о чем говорит статистика. На это указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Во время беседы с журналистами представителю Кремля задали вопрос: известно ли, когда страна выйдет на плато заболеваемости COVID-19 — период, когда ежедневный прирост инфицированных составляет примерно одно и то же число. При ответе Песков указал, почему эпидемия в стране пока не идет на спад, и говорить о пике заболеваемости пока преждевременно.

«Достаточно цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе на неделю, и каждый день самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступные, и видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной», — заявил Песков.

Накануне Минздрав озвучил аналогичный ответ и уточнил, что ежедневно в стране регистрируют сотни случаев инфицирования COVID-19. Согласно статистике, количество пациентов пока только растет.

В свою очередь, врач и телеведущий Александр Мясников, возглавляющий информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, накануне озвучил новый прогноз о пике заболеваемости. По его словам, этого момента стоит ждать к концу мая. Впрочем, две недели назад медик утверждал, что заболеваемость достигнет максимально высокой отметки в конце апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков ответил на вопрос о дате выхода России из самоизоляции.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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