За сутки в России от COVID-19 вылечились 677 человек
Ненецкий автономный округ стал единственным в России, где нет больных коронавирусом.
Фото: www.globallookpress.com /TPG
Еще 677 россиян вылечились от коронавируса. Общее число выписанных пациентов — больше пяти с половиной тысяч. Всего с начала эпидемии COVID-19 было проведено более 2,5 миллиона тестов.
Ненецкий автономный округ стал единственным в России, где нет больных коронавирусом. Инфицированный пациент не успел никого заразить. Он успешно прошел лечение и выписан из больницы после двух отрицательных тестов.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, за сутки зарегистрировано 5 849 новых случаев заражения. У половины заболевших — не было клинических симптомов. Как сообщает оперативный штаб, уже третий день подряд рост не превышает десяти процентов. Всего в стране — почти 63 с половиной тысячи инфицированных. За сутки умерли 60 пациентов с COVID-19.
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