За сутки в России от COVID-19 вылечился 471 человек

Большая часть излечившихся приходится на Москву, на которую пришелся основной удар эпидемии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

От коронавируса в России за последние сутки вылечился 471 человек. Как сообщает оперативный штаб, общее число выписанных пациентов уже приближается к пяти тысячам.

Большая часть излечившихся приходится на Москву, на которую пришелся основной удар эпидемии. Число излечившихся от коронавирусной инфекции в столице за сутки увеличилось на 181 пациента. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее количество выздоровевших составило 2448 человек.

Зарегистрировано 4 тысячи 774 новых случая заражения. Всего в стране — почти 63 тысячи инфицированных. Жертвами COVID-19 стали более пятисот человек.

Не менее эффективно борьбу с распространением коронавируса ведут в Петербурге. По данным Оперативного штаба, за последние сутки в Северной столице на коронавирус обследовали 8196 человек.

В карантине находится 2974 пациента, 2366 из них — контактные. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 13 человек. В городскую службу скорой помощи направлено 55 обращений, в полицию — 149. Остальные звонки справочного характера.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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