Неиспользованные билеты можно будет вернуть с комиссией в один рубль
Из-за пандемии COVID-19 в России стали массово отменяться запланированные поездки.
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Фото, видео: Известия / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Пассажиры поездов смогут почти без потерь для своего кошелька вернуть неиспользованные билеты. Комиссия за возврат составит всего один рубль. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба.
Из-за пандемии коронавируса граждане России начали массово отменять запланированные поездки. Билеты сдают, в том числе, и за групповые туристические выезды.
Отмечается, что решение ФАС вступит в силу через десять дней и будет действовать как минимум до окончания всех карантинных мероприятий. Затем размер сборов вернут на прежний уровень. По закону при возврате денег за билет в РЖД берут комиссию 210 рублей.
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