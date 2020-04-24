Президент ЮАР не смог с первого раза надеть медицинскую маску в прямом эфире
Главе государства понадобилось несколько попыток, чтобы воспользоваться защитным средством правильно.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Президент ЮАР Сирил Рамафоса попал в неловкую ситуацию в прямом эфире. Он обратился к гражданам страны в связи с пандемией коронавируса и объявил о важности ношения масок в общественных местах. Чтобы подтвердить слова действием, глава государства решил сам надеть маску.
Но, что-то пошло не так. Сначала Рамафоса закрыл себе глаза. Потом резинки начали соскальзывать с его ушей. Чтобы надеть защитное средство правильно, президенту понадобилось несколько попыток.
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