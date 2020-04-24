Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами ответил на вопрос, касающийся продления режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в РФ.

По словам представителя Кремля, для принятия соответствующего решения еще есть время.

«Еще есть время, еще действует — фактически еще неделю — режим (ограничений из-за распространения коронавируса — Прим.ред.), — поэтому неделя еще впереди есть», — сказал Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин в начале месяца подписал указ об установлении нерабочих дней в России с 4 по 30 апреля. В большинстве регионов страны приостановлена работа предприятий, запрещено проведение массовых мероприятий, а также введены другие ограничительные меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Песков оценил ситуацию с распространением коронавируса в России.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112