Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что для принятия решения еще есть время.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами ответил на вопрос, касающийся продления режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в РФ.
По словам представителя Кремля, для принятия соответствующего решения еще есть время.
«Еще есть время, еще действует — фактически еще неделю — режим (ограничений из-за распространения коронавируса — Прим.ред.), — поэтому неделя еще впереди есть», — сказал Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в начале месяца подписал указ об установлении нерабочих дней в России с 4 по 30 апреля. В большинстве регионов страны приостановлена работа предприятий, запрещено проведение массовых мероприятий, а также введены другие ограничительные меры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Песков оценил ситуацию с распространением коронавируса в России.
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