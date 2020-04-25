Актриса Ирина Акулова рассказала, как проводит самоизоляцию в одиночестве
Звезда «Экипажа» живет одна в глубинке Ивановской области.
Фото: Кадр из кинофильма "Генерал" 1992 г. Реж. Игорь Николаев
Некогда популярная российская актриса Ирина Акулова, известная своей ролью в фильме «Экипаж», сейчас не появляется на экранах и практически забыта зрителем. Причем живет 68-летняя артистка в городе Кинешма в Ивановской области. Она в одиночестве проводит дни в самоизоляции в небольшом частном доме подальше от столицы. О былой славе Акуловой напоминают лишь портреты на стенах скромно обставленного дома. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.
Акулова не жалуется на свое здоровье. Единственное, что иногда беспокоит актрису — легкая простуда. Однако недавно Ирина сломала ногу и теперь не может заниматься огородом. Продукты ей приходится покупать в магазине.
«Куда деться? Горячий чай, мед и водка. Это прогревает хотя бы легкие. А здоровье, как у всех — сопельки текут, покашливаю», — рассудила артистка.
У Акуловой есть сын Дмитрий, однако он навещает маму раз в год, и ухаживать за актрисой некому. Поэтому со всеми трудностями Ирине приходится справляться самой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Иван Краско ест «Доширак» с консервами из-за нехватки денег.
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