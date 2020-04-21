Алсу, Долина, Топурия и другие звезды снялись в трогательном клипе о самоизоляции

Звезды шоу-бизнеса из России и Казахстана снялись в совместном музыкальном клипе, посвященном режиму самоизоляции из-за коронавируса нового типа. Ролик на своей странице в Instagram опубликовала певица Алсу.

«Записали музыкальный месседж <…> с артистами и продюсерами России и Казахстана. Пусть все будут здоровы», — подписала Алсу видео.

Она уточнила, что в клипе снялись певицы Лариса Долина, Татьяна Анциферова, Елена Темникова, Кети Топурия, Динайя; юмористы Сангаджи Тарбаев, Азамат Мусагалиев, Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян; певец Николай Басков и многие другие звезды российской и казахской эстрады.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALSOU (@alsou_a) 20 Апр 2020 в 3:48 PDT

Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, звезды исполнили песню Александра Зацепина и Леонида Дербенева «Ищу тебя» из кинофильма «31 июня». Слова были частично изменены: вместо привычных «всегда быть рядом не могут люди» артисты поют «сейчас не могут быть рядом люди». Новые строки отражают современный мир, закрытый на самоизоляцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen изменил свою песню из-за коронавируса. Она в результате стала еще лучше.