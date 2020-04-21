Артисты из России и Казахстана перепели песню «Ищу тебя» из кинофильма «31 июня».

Алсу, Долина, Топурия и другие звезды снялись в трогательном клипе о самоизоляции

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Звезды шоу-бизнеса из России и Казахстана снялись в совместном музыкальном клипе, посвященном режиму самоизоляции из-за коронавируса нового типа. Ролик на своей странице в Instagram опубликовала певица Алсу.

«Записали музыкальный месседж <…> с артистами и продюсерами России и Казахстана. Пусть все будут здоровы», — подписала Алсу видео.

Она уточнила, что в клипе снялись певицы Лариса Долина, Татьяна Анциферова, Елена Темникова, Кети Топурия, Динайя; юмористы Сангаджи Тарбаев, Азамат Мусагалиев, Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян; певец Николай Басков и многие другие звезды российской и казахской эстрады.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, звезды исполнили песню Александра Зацепина и Леонида Дербенева «Ищу тебя» из кинофильма «31 июня». Слова были частично изменены: вместо привычных «всегда быть рядом не могут люди» артисты поют «сейчас не могут быть рядом люди». Новые строки отражают современный мир, закрытый на самоизоляцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen изменил свою песню из-за коронавируса. Она в результате стала еще лучше.

Тема:
Эпидемия коронавируса
21 апр
Александр Беглов ежедневно сдает тесты на коронавирус
21 апр
Филипп Киркоров решил продать свои знаменитые костюмы
21 апр
«Мне предлагают из Жигулей сделать Mercedes»: Беглов призвал чиновников работать активнее
21 апр
ВОЗ назвала источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2
21 апр
Россияне сыграют первую онлайн-свадьбу за время режима самоизоляции 25 апреля
21 апр
Когда наступит всплеск заболеваемости коронавирусом в Петербурге?
21 апр
Андоленко рассказала, как защитить легкие от коронавируса по методу астрологов
21 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 апреля
21 апр
В Минздраве призвали обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями
21 апр
Скрасить одинокие будни самоизоляции в Мексике предложили питомцами из приюта

Читайте также

+6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
76.26
1.59 82.62
1.52
Эпоха черного Месяца: гороскоп для всех знаков зодиака на самый опасный период в году

Последние новости

23:36
Александр Беглов ежедневно сдает тесты на коронавирус
23:23
Алсу, Долина, Топурия и другие звезды снялись в трогательном клипе о самоизоляции
23:11
Подозреваемого в стрельбе по охранникам «Транснефти» нашли мертвым в «Крестах»
22:58
Филипп Киркоров решил продать свои знаменитые костюмы
22:46
СК возбудил уголовное дело по факту избиения матерью младенца в Соль-Илецке
22:34
«Мне предлагают из Жигулей сделать Mercedes»: Беглов призвал чиновников работать активнее

Сейчас читают

Представитель Булановой назвал возможную дату ее выписки из больницы
ТОП-5 имен, обладатели которых с ранних лет не терпят вранья
Астролог Василиса Володина предсказала более беспокойный месяц в 2020 году, чем апрель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок