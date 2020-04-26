Хроники короны: Врачи в РФ на шаг впереди COVID-19. Что может помешать?

На этой неделе забрезжила призрачная надежда. Резкий рост перешел в плавную стадию. Да, пока рано подводить какие-то итоги. Но сдержанный оптимизм появился.

Итак, последние данные по стране. Каждый россиянин теперь с этих цифр день начинает. Сейчас заболевших почти 75 тысяч. Летальных исходов — 681. Выздоровели больше шести тысяч человек. Сделано более двух с половиной миллионов тестов.

А теперь вот этот график — самый важный. Ежедневный прирост за последние пять дней. Цифры колеблются, но не показывают заметного роста. Теперь на данном этапе борьбы с эпидемией нужно закрепить эту тенденцию. И вот тут важно понять, что именно от нашей сознательности и ответственности зависит, как будет складываться ситуация дальше.

Очень показателен пример Пасхи. В этот раз в храмы пришли в 20 раз меньше человек, чем в прошлом году. Сравните — семь миллионов в 2019-м и триста тысяч сейчас. А это значит, что опасность потенциального заражения в тот день была меньше — в те самые 20 раз!

Ведь почему мы сидим дома? А просто потому, что это возможность выиграть время. Врачи стараются идти на шаг впереди коварного вируса, а что самое главное, на шаг впереди смерти. Первая майская неделя станет для нас серьезным испытанием. Теплая погода, праздники… Так давайте же еще раз поможем всей стране. России сейчас как никогда нужна наша ваша поддержка. Хроника недели в материале Кирилла Сергеева.

«Вот так вот я выхожу каждый день».

Несколько комнат и небольшой участок рядом с домом — весь мир Яны Мельзетдиновой на ближайшие две недели. На днях девушка вернулась в родное Ставрополье переждать эпидемию и неожиданно для себя угодила на жесткий карантин. Ее, как и других пассажиров из Петербурга, вместо родных встретили медики.

«Нас с аэропорта не выпускали, пока мы не заполним уведомление. Если не буду находиться дома, то будет штраф. Я ответственный человек, я сижу дома», — рассказывает Яна.

Примерно такой же прием ждет Москвичей и Петербуржцев уже в двадцати регионах страны. В каждом из них для вынужденных путешественников из обеих столиц ввели режим принудительной изоляции, а кое-где — вообще для всех приезжих. Еще в нескольких субъектах закрывают границы и запрещают свободный въезд на свои территории. Попасть туда можно только через КПП.

«Здесь отличается Владимирская область — там вообще запрещен въезд для представителей других регионов. Красноярский край, республика Чечня вообще вас не пустит», — поясняет директор центра политического анализа Павел Данилин.

И вскоре регионов с закрытыми границами может стать еще больше. На этой неделе, как и предсказывали медики, Россия обновила рекорд по числу заболевших. В минувшее воскресенье количество инфицированных за сутки превысило шесть тысяч человек. Новая неделя началась с ощутимого падения почти до четырех тысяч, теперь зараженных снова становится больше. Такие американские горки на коронавирусном графике вполне объяснимы, считают специалисты.

«Знаю, что вы, ваши коллеги внимательно анализируете эту информацию, сравниваете полученные данные с обстановкой в других странах. И выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты — то есть вы и ваши коллеги, — пик заболеваемости еще впереди. И теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — подчеркнул Владимир Путин.

Чем ближе пик эпидемии, тем решительнее должны действовать власти. Главная задача чиновников на местах — выстроить четкий механизм работы и любой ценой обеспечить безопасность людей. На этой неделе введенные в Москве электронные пропуска и штрафы для нарушителей дали первые результаты: пассажиропоток в метро сократился на 80%, автомобильный трафик на улицах упал почти вдвое. Вот только вирус уже покинул пределы столицы и выбрался в регионы: теперь его распространение в режиме реального времени контролирует президент. Губернаторов много, вопросы ко всем одни.

«Как вами выполняются планы по созданию дополнительных коек? Как ситуация влияет на экономику, что вы предлагаете делать?» — поинтересовался на встрече президент.

«Мы уже развернули 707 коек. Мы уже опередили норматив Минздрава и будем наращивать эту цифру», — ответил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Правда, настолько гладко работа ведется далеко не везде. Вот, губернатор Воронежской области, где число заболевших за неделю подскочило в полтора раза, пожаловался на нехватку денег и времени для строительства инфекционной больницы. На возведение стационара у него по плану ушло бы три года и 2,5 миллиарда рублей. Но Президент тут же нашел оперативное решение.

«Сергей Кужугетович, ваши комплексы как быстро возводятся?»

«Два месяца!»

«Ну, два месяца ведь лучше, чем три года, правда? Тем более, гарантия там лет 50, да, Сергей Кужугетович?»

«Да!»

Речь о 16 центрах вместимостью в 1600 коек, которые возводят строители Минобороны. Строят быстро, недорого, а главное — надежно. Три таких комплекса в Новой Москве и Нижнем Новгороде сданы. На остальных площадках работы близки к финишу. В стационаре Новосибирска начали чистовую отделку, в Оренбурге завершают монтаж внутренних перекрытий, в Пушкине Ленинградской области — обшивку фасада. Здесь же установят и электронные подъемники для питания больных. Специальный антивирусный рацион уже разрабатывается.

«Это большее количество молока, фруктов, сыра, творога. Помогает крепкий дух человека, поддержанный хорошим питанием», — рассказывает начальник филиала 442-го военного клинического госпиталя МО РФ Аким Мурсалов.

Больше 90 тысяч дополнительных коек развернут и в уже существующих больницах. На этой неделе Москва превратила в коронавирусный стационар бывший госпиталь МВД, в большую больницу превращается петербургский Ленэкспо. Совсем скоро туда начнут поставлять медицинские материалы и оборудование со всех уголков страны, где продолжают наращивать темпы производства. Вот, под пошив масок приспособили сразу двадцать частных ателье Оренбурга.

На Урале форсируют производство аппаратов ИВЛ, которых сейчас не хватает по всему миру. Дефицитные системы в Екатеринбурге собирают круглосуточно, в три смены и без выходных. Дочернее предприятие компании «Ростех» — Уральский приборостроительный завод уже выпускает по 100 аппаратов в день.

«У нас аппарат предназначен для самых разных ситуаций и самых разных дыхательных потребностей пациента. Можно, вот, выбирать режимы, менять их и без проблем продолжать работу», — говорит врач-консультант уральского приборостроительного завода Юрий Хрипун.

К крупным заказам теперь готовятся и российские автопроизводители. По решению президента, государство закупит сразу 1200 новых реанимобилей — специально для борьбы с инфекцией. Парк авто распределят между регионами: в некоторых из них новых машин заждались.

«Средства на них уже выделены, это 5,2 миллиарда рублей. Техника, столь необходимая людям, системе здравоохранения должна поступить в регионы как можно быстрее. Прошу правительство и руководителей субъектов Федерации держать эту ситуацию на контроле», — потребовал Путин.

И такая планомерная работа ведется по всем фронтам — все для того, чтобы подойти к пику эпидемии во всеоружии. Из-за своевременной реакции страна уже избежала дефицита лекарств и продовольствия, а принятые меры по поддержке бизнеса и населения эффективно работают.

Сумма выданных беспроцентных кредитов для предприятий за две недели превысила десять миллиардов рублей. А теперь потерявшие работу россияне с детьми до трех лет начали получать первые выплаты от Пенсионного фонда. Суммы по 5000 рублей всего за неделю направили пятнадцати тысячам человек. Ольга Куликова делится опытом: на подачу заявления потратила не больше пяти минут.

«Все максимально просто. Подали на сайте заявление и ждем. Заполняется как обычно через личный кабинет либо от пенсионного фонда, либо сайта госуслуг», — рассказывает Ольга.

Вскоре для всех россиян станет доступна и льготная ипотека под 6,5 процентов годовых. Причем эти займы поддержат не только россиян, но и застройщиков, а вслед за ними и огромную цепочку компаний. За время эпидемии спрос на недвижимость упал почти вдвое: удар пришелся по сырьевикам, производителям материалов, логистическим фирмам. В общей сложности — более чем шести миллионам россиян. После начала кредитования в выигрыше должны остаться все. И покупатели, и предприятия.

«Важно, чтобы деньги не оставались только у застройщиков, а работали, поддерживали занятость в смежных отраслях, по всей кооперационной цепочке. Повторю то, что уже говорил: строительство жилья, инфраструктурных объектов при строгом соблюдении всех санитарных норм и требований должно продолжаться», — добавил Владимир Путин.

И по количеству уже запущенных мер поддержки Россия пока уступает разве что Италии, но там властям пришлось набирать кредиты по всему миру. Мы пока справляемся своими силами, наша страна — единственная в мире, где ввели льготные кредиты на оборотные средства компаний, отменили ряд налогов в целых отраслях и вдвое снизили уровень страховых взносов для бизнеса. В первой экономике Евросоюза — Германии — даже несмотря на банкротства малых и средних компаний почему-то ограничились только отсрочками.

«По многим позициям Россия предлагает вполне конкурентоспособный пакет. В дополнении малый и средний бизнес получит прямую безвозмездную помощь на неотложные нужды, в том числе на выплату заработной платы», — считает член совета московского областного отделения ассоциации юристов России Даниил Черных-Аипов.

И в благодарность за помощь бизнес уже отвечает стране взаимностью. Социальная ответственность в ее классическом понимании: на этой неделе сотрудники крупнейших компаний страны присоединились ко всероссийской акции «Мы вместе». Больше двухсот руководителей «Росатома» перевели свои месячные зарплаты на покупку продуктов и самого необходимого тем, кто находится в группе риска — пожилым, инвалидам, людям с хроническими заболеваниями. А почти все сотрудники Российских железных дорог направят туда же свой дневной заработок.

«Если все сотрудники холдинга, а их у нас почти миллион, примут участие, то это будут хорошие, существенные деньги, которые можно будет оказать помощь всем, кто в ней нуждается», — заявил председатель российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров.

Именно эта солидарность — граждан, бизнеса и государства — позволяет пережить эпидемию гораздо проще. Сколько еще продлиться борьба, сейчас сложно предсказать. Над этой задачей бьются лучшие умы России и всего мира, используя самые передовые технологии. И здесь тоже помогает бизнес — компании предоставляют вычислительные мощности своих суперкомпьютеров, которых во всем мире не так много — в безвозмездное пользование вирусологам, эпидемиологам, всем тем, кто приближает победу над заразой изо всех сил. Чтобы тщательнее подготовится, надо знать, что и когда нас ждет. Ученые просчитывают все варианты развития эпидемии.

Принцип работы таких моделей объяснить довольно сложно. Но главных параметров, от которых отталкивается искусственный интеллект, всего три. Первый — индекс самоизоляции, который в России составляет около 3,5 баллов из пяти. Второй — количество дней, которое прошло с начала режима самоизоляции. Здесь поставим 30. И последний, пожалуй, самый важный — число зараженных на данный момент, которое сейчас стремиться уже к 75 тысячам человек. На основе этих данных искусственный интеллект и рассчитывает приблизительный график эпидемии. В нынешних условиях ее пик должен наступить 7 мая.

И в интересах каждого из нас, чтобы этот пик мы прошли как можно быстрее. Тогда не пригодятся 95 тысяч коек, которые готовят по всей стране, бизнес быстрее приступит к работе и стабилизирует экономику, сами люди скорее выйдут на работу и вернутся к привычной жизни. Нужно всего лишь набраться терпения и соблюдать рекомендации медиков. В ближайшие пару недель — особенно.

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