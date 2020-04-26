Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии коронавируса
Причины гибели женщин и обстоятельства их заражения COVID-19 устанавливаются.
Закрыть
Смотрите также:
В Совфеде предложили разрешить пожилым людям прогулки по очереди
Врач с положительным анализом на коронавирус скончался в больнице Тулы
В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
В Кузбассе запустят систему электронных пропусков с 5 мая
«Нормально, болею» — депутат Калашников о заражении COVID-19
Инфекционисты объяснили ежедневные скачки в динамике заражения коронавирусом в России
В СПЧ предложили смягчить режим самоизоляции для дачников и пенсионеров
Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости продлить режим самоизоляции
«Будьте спокойны»: Гинеколог рассказала, есть ли опасность для беременных в условиях пандемии
В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора пригрозила ужесточением ограничительных мер в РФ
Голикова признала усталость россиян от режима самоизоляции
Петербургские школьники смогут уйти на летние каникулы 30 апреля
Фонтаны Петербурга запустили в режиме онлайн
Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Российские вакцины против COVID-19 внесены ВОЗ в перечень перспективных
Фото, видео: РИА Новости / Георгий Зимарев
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии коронавируса. Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, сотрудники медучреждений могли иметь другие тяжелые заболевания или заразиться COVID-19 не на работе.
«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — цитирует РИА Новости пресс-службу комитета.
Отмечается, что одна из погибших медсестер работала в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Другая в одной из городских поликлиник и еще двое трудились в госпитале для ветеранов войн.
В настоящее время устанавливаются причины смерти медсестер и обстоятельства их заражения коронавирусом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач с положительным анализом на коронавирус скончался в больнице Тулы.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 26 апр
- В Совфеде предложили разрешить пожилым людям прогулки по очереди
- 26 апр
- Неизвестные закатили шумную вечеринку под окнами домов в Подмосковье
- 26 апр
- Врач с положительным анализом на коронавирус скончался в больнице Тулы
- 26 апр
- Антипасха и Фомино воскресенье: что можно и нельзя делать 26 апреля
- 26 апр
- В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом
- 25 апр
- Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
- 25 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 25 апреля
- 25 апр
- В Кузбассе запустят систему электронных пропусков с 5 мая
- 25 апр
- В ВОЗ выступили против «иммунных паспортов» для переболевших коронавирусом
- 25 апр
- Шепелев узнал соседей благодаря коронавирусу и рассказал про героизм сына
Читайте также
93%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?