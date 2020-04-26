Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии коронавируса. Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, сотрудники медучреждений могли иметь другие тяжелые заболевания или заразиться COVID-19 не на работе.

«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — цитирует РИА Новости пресс-службу комитета.

Отмечается, что одна из погибших медсестер работала в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Другая в одной из городских поликлиник и еще двое трудились в госпитале для ветеранов войн.

В настоящее время устанавливаются причины смерти медсестер и обстоятельства их заражения коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач с положительным анализом на коронавирус скончался в больнице Тулы.

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